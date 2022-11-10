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Львов
10.11.2022, FT 2 : 1
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Украина. Премьер лига
10 ноября 2022, 12:57 | Обновлено 10 ноября 2022, 15:18
3754
3

Львов – Рух – 2:1. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 12-го тура Украинской Премьер-лиги

10 ноября 2022, 12:57 | Обновлено 10 ноября 2022, 15:18
3754
3
Львов – Рух – 2:1. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В четверг, 10 ноября, состоится поединок 12-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят две львовские команды – «Львов» и «Рух». Матч пройдет во Львове, на поле стадиона «СКИФ», начало – в 13:00 по киевскому времени.

В турнирной таблице чемпионата Украины «Львов» занимает 5 место, имея в активе 6 очков. Команда Олега Дулуба в шести последних матчах обходится без побед – 2 ничьи и 4 поражения. В последний раз «Львов» побеждал в УПЛ 25 сентября, когда со счетом 1:0 обыграл на выезде «Минай».

У «Руха» 10 позиция в таблице Украинской Премьер-лиги. Подопечные Леонида Кучука имеют 11 очков после 10 встреч (4 победы, 3 ничьи, 4 поражения). В трех последних играх «Рух» обошелся без неудач. Он 19 октября обыграл 1:0 «Ворсклу», затем сыграл вничью 1:1 с «Металлистом 1925» и переиграл со счетом 2:1 «Кривбасс».

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Львов» – «Рух», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Veter
Всё верно.  Слили землякам что бы взять те же очки во втором круге.
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0
Remark
Тут ТБ 1 в первом.
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