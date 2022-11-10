Турнирная таблица УПЛ. Днепр-1 сохранил отрыв от Шахтера, Динамо – в топ-5
«Ингулец» и «Черноморец» одержали первые победы, но остаются аутсайдерами
С 8 по 10 ноября состоялся 12-й тур Украинской Премьер-лиги.
«Днепр-1» переиграл «Колос» (3:1) и опережает на 5 очков «Шахтер». «Горняки» обыграли «Верес» (2:0) и имеют игру в запасе по сравнению с лидером.
Киевское «Динамо» после победы над «Александрией» (3:1) поднялось в топ-5 (19 очков).
На дне турнирной таблицы находятся «Ингулец» (7 очков) и «Черноморец» (6 баллов). Оба клуба в 12-м туре одержали первые победы в сезоне.
🏆 УПЛ. 12-й тур
8 ноября
- 13:00. Ингулец – Заря – 1:0
- 13:00. Металлист – Металлист 1925 – 0:0
9 ноября
- 13:00. Колос – Днепр-1 – 1:3
- 13:00. Кривбасс – Ворскла – 1:0
- 15:00. Верес – Шахтер – 0:2
10 ноября
- 13:00. Львов – Рух – 2:1
- 13:00. Минай – Черноморец – 0:1
- 15:00. Динамо – Александрия – 3:1
Турнирная таблица
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