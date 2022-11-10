Второй хет-трик Довбика, победы Динамо, Шахтера и аутсайдеров

После завершения еврокубков УПЛ набрала крейсерский ход, проводя по два тура за неделю. Наставник «Днепра-1» Александр Кучер отметил, что такого графика раньше никогда не видел, но что поделать: таковы нынешние реалии и к трем матчам за шесть дней тоже нужно привыкать. У днепрян это получается неплохо: в Ковалевке благодаря хет-трику Довбика «Днепр-1» добыл очередные три очка. Синхронно победили и преследователи днепрян – «Шахтер» и «Динамо».

Также нужно отметить первые победы в чемпионате «Ингульца» и «Черноморца». После 12-го тура в турнирной таблице исчезли последние нули в графе победы.

Матч тура



ФК Динамо. Джастин Лонвейк и Виктор Цыганков

В центральном поединке тура «Динамо» достаточно легко разобралось с «Александрией», сократив отставание в таблице от команды Юрия Гуры до одного пункта. Cнова не ушел с поля без гола Виталий Буяльский, который после этого тура имеет 9 голов в активе. Двумя ассистами отличился Цыганков и первый мяч за киевлян провел Лонвейк.

Гости смогли забить гол престижа, который провел воспитанник «Динамо» Артем Шулянский.

Победы тура

«Ингулец» и «Черноморец» добыли первые победы в чемпионате. Команда Сергея Лавриненко в Киеве переиграла «Зарю», прервав четырехматчевую победную серию луганчан. В концовке первого тайма Марусич, замкнув выверенный пас Смолякова, забил мяч, который принес первые три очка коллективу из Петрово в сезоне. «Заря» после перерыва имела несколько стопроцентных моментов, чтобы отыграться (Русин не забил пенальти, Чурко пробил в перекладину), но, в целом, победа «Ингульца» вполне заслуженная.

«Черноморец», в свою очередь, переиграл «Минай». Победный мяч с пенальти в дебюте встречи забил Илья Путря. Одесситы заканчивали встречу вдесятером, но все же смогли удержать победный счет.

Возвращение тура

В харьковском дерби в составе «Металлиста» в УПЛ дебютировал Андерсон Пико. На 80-й минуте 34-летний бразилец, на глаз имеющий лишних 4-5 килограммов, вышел на поле вместо Панасенко и первым же касанием мог забить. Однако мяч после его удара со штрафного пролетел рядом со штангой.

Отметим, что Пико вернулся в УПЛ спустя шесть лет. В сезоне 2015/16 бразилец, уже тогда имевший проблемы с лишним весом, выступал в составе «Днепра» Мирона Маркевича.

Страсти тура

В поединке «Кривбасс» – «Ворскла» арбитр Виталий Романов показал сразу три красные карточки. Сначала красный свет перед собой увидел Андрей Понедельник, скосивший грубым подкатом Юрченко, потом вторую желтую, а за ней и красную карточку получил Сефери. Македонец симулировал в штрафной, выпрашивая пенальти, но выпросил для себя удаление. Марлисон в начале второго тайма ударил оппонента ногой в безобидной ситуации – и оставил свою команду в меньшинстве.

Сейвы тура

Если бы не уверенная игра Дмитрия Ризныка, команда Скрипника пропустила бы намного больше от «Кривбасса». Чего стоят сейвы голкипера сборной Украины, когда в течение нескольких секунд Ризнык сначала парировал пенальти от Хомченовского, а затем справился с добиванием в упор. Кроме этого, Ризнык записал на свой счет еще несколько спасений, а переиграть его удалось только с еще одного пенальти.

Герой тура



СК Днепр-1

Форвард «Днепра-1» Артем Довбик сделал хет-трик в поединке с «Колосом». В дебюте встречи Артем реализовал пенальти, второй гол забил, выиграв борьбу на втором этаже, а точку поставил, подставив ногу после передачи Громова на 77-й минуте встречи. Для Довбика это уже второй «трюк со шляпой» в чемпионате: в 6-м туре он забил три мяча в ворота «Зари».

После игры наставник «Колоса» Ярослав Вишняк отметил, что Довбик уже перерос уровень нашего чемпионата. И с ним сложно не согласиться. У Довбика в активе 9 голов в чемпионате и 5 в Лиге конференций.

Травмы тура

В поединке с «Колосом» днепряне потеряли одного из своих лидеров. Алексей Гуцуляк получил травму и не смог доиграть до конца первого тайма. За минуту до свистка на перерыв Гуцуляк подошел к бровке и попросил замену.

Четвертый арбитр попросил игрока выйти за пределы поля, чтобы ему оказали помощь, но ему парировал Адамюк: «Он не может - болит очень». Пока сложно сказать, насколько серьезная травма у Гуцуляка, но его отсутствие - ощутимая потеря.

Аналогичное повреждение в поединке с «Динамо» получил лидер «Александрии» Владислав Калитвинцев. В начале второго тайма хавбек попросил замену и с «мокрыми глазами» покинул поле.

Юбилей тура



ФК Шахтер. Андрей Пятов

Андрей Пятов впервые в этом сезоне сыграл за «Шахтер». Поединок против «Вереса» стал для 38-летнего голкипера 300-м за «горняков» в чемпионатах Украины. К тому же, Пятов открыл свой 20-й сезон в УПЛ и вошел в десятку самых возрастных голкиперов в истории чемпионатов Украины. После матча юбиляр, отыгравший без ошибок и на своем привычно высоком уровне, отметил, что еще не намерен вешать перчатки на гвоздь.

Класс тура

«Шахтер» на классе разобрался с «Вересом». Команда Игора Йовичевича полностью контролировала ход матча, и не позволила сопернику ничего создать у своих ворот. Стоит отметить второй подряд уверенный матч Дмитрия Крыськива, которому Йовичевич на старте сезона редко доверял место в стартовом составе. Крыськив снова забил, и снова заработал пенальти для своей команды, который реализовал Мудрик.

А еще он мог забить красавец-гол, когда после передачи Михайличенко с фланга с лета пробил с 11-и метров, но мяч угодил в перекладину.



ФК Шахтер. Дмитрий Крыськив

Гол тура

Виталий Буяльский снова не ушел с поля без забитого мяча. На 9-й минуте встречи с «Александрией» полузащитник «Динамо» в касание переправил мяч в ворота после передачи Цыганкова.

Символическая сборная тура: Ризнык – Михайличенко, Матвиенко, Адамюк – Пихаленок, Смоляков – Крыськив, Буяльский, Крушинский, Цыганков – Довбик.