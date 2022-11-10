Кто эти люди? КДК УАФ спрашивает у Днепра-1: как эти фаны попали на матч?
Если пребывание фанов на трибунах не будет обосновано, клуб заплатит штраф
Клуб «Днепр-1» может получить штраф за нарушение нормы по количеству зрителей на трибунах во время матча 11-го тура УПЛ против «Миная» (3:1).
В клуб поступило письмо от КДК УАФ, в котором были фотографии трибун со зрителями и запрос объяснить, кто эти люди и как они смогли пройти на матч.
Если пребывание зрителей на трибунах не будет адекватно обосновано, клуб заплатит штраф. Реакция «Днепра-1» на эти события пока неизвестна.
Интересно, что такое же письмо получил и «Минай», однако закарпатцы быстро отреагировали и объяснили, что они в этом поединке были гостями, поэтому ответственности за организационные процессы не несут.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Фернанду Сантуш берет с собой 26 игроков
«Канониры» ждут ответа от «горняков»