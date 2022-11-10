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  4. Кто эти люди? КДК УАФ спрашивает у Днепра-1: как эти фаны попали на матч?
Украина. Премьер лига
10 ноября 2022, 21:49 | Обновлено 10 ноября 2022, 22:59
2251
2

Кто эти люди? КДК УАФ спрашивает у Днепра-1: как эти фаны попали на матч?

Если пребывание фанов на трибунах не будет обосновано, клуб заплатит штраф

10 ноября 2022, 21:49 | Обновлено 10 ноября 2022, 22:59
2251
2
Кто эти люди? КДК УАФ спрашивает у Днепра-1: как эти фаны попали на матч?
СК Днепр-1

Клуб «Днепр-1» может получить штраф за нарушение нормы по количеству зрителей на трибунах во время матча 11-го тура УПЛ против «Миная» (3:1).

В клуб поступило письмо от КДК УАФ, в котором были фотографии трибун со зрителями и запрос объяснить, кто эти люди и как они смогли пройти на матч.

Если пребывание зрителей на трибунах не будет адекватно обосновано, клуб заплатит штраф. Реакция «Днепра-1» на эти события пока неизвестна.

Интересно, что такое же письмо получил и «Минай», однако закарпатцы быстро отреагировали и объяснили, что они в этом поединке были гостями, поэтому ответственности за организационные процессы не несут.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Днепр-1 Днепр-1 - Минай зрители КДК УАФ
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Remark
Куда пропал самый ярый футбольный патриот страны?
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+1
Віталій Ткачук
А що за люди сидять в кдк УАФ, і хто вони взагалі, на кого працюють? Треба було дніпрянам відправити запит в відповідні структури (не обов'язково в футбольні).
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0
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