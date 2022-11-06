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Чемпионат Украины
Днепр-1
06.11.2022, FT 3 : 1
Минай
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Украина. Премьер лига
06 ноября 2022, 14:53 | Обновлено 06 ноября 2022, 15:06
933
6

Волевая победа. Днепр-1 за минуту перевернул ход игры с Минаем

Несмотря на кадровую ситуацию, днепровская команда держит чемпионский темп

06 ноября 2022, 14:53 | Обновлено 06 ноября 2022, 15:06
933
6
Волевая победа. Днепр-1 за минуту перевернул ход игры с Минаем
СК Днепр-1

«Днепр-1» подходил к матчу против «Миная», не имея поражений в нынешнем сезоне чемпионата УПЛ. Но команде Александра Кучера нужно было не просто не проигрывать, а брать максимальное количество очков, поскольку именно она достаточно неожиданно лидирует в чемпионской гонке.

Серия успешный результатов привела к тому, что «Днепр-1» считался явным фаворитом в номинально домашней встрече на стадионе «Авангард» в Ужгороде, который стал для днепрян почти родным в связи с войной. С первых минут Артем Довбик и компания контролировали игру и создавали моменты один за другим.

Еще в первом тайме «Днепр-1» имел как минимум три возможности для того, чтобы открыть счет, однако мяч просто не шел в ворота закарпатцев. В одних эпизодах днепрянам не хватало точности, в других на высоте были оборона соперника и голкипер. А на 17-й минуте удар Довбика в подкате на себя приняла штанга.

На перерыв команды ушли при скучных нулях на табло. В начале второй половины игры мало что поменялось: подопечные Кучера по-прежнему играли первым номером, а футболисты «Миная» оборонялись и ждали своего шанса. И дождались. На 64-й минуте Немчанинов с левого фланга прострелил в штрафную, где сумбуром воспользовался Воробчак, после удара которого бразильскому вратарю Валефу пришлось доставать мяч из сетки своих ворот.

Главный тренер минайцев Владимир Шаран недолго радовался успешной атаке. Буквально за минуту днепряне перевернули все с ног на голову, забив в ворота соперника сразу два мяча. Сначала отличился Эдуард Сарапий, который классно пробил головой после навеса с углового. А спустя минуту Алексей Гуцуляк, вышедший на замену, вывел свою команду вперед, замкнув прострел с левого фланга.

А за 14 минут до конца основного времени вопрос об исходе поединка был снят с повестки дня. Алжирец Янис Амаш довел преимущество днепрян в счете до двух мячей после прострела от Гуцуляка. После этого подопечные Шарана практически полностью опустили руки и почти не делали никаких попыток отыграться в счете.

3:1 – команда Александра Кучера одержала очередную победу и сохраняет лидерство в турнирной таблице чемпионата. Закарпатцы проиграли второй матч кряду.

Украинская Премьер-лига. 11 тур.

«Днепр-1» – «Минай» – 3:1.

Сарапий, 67, Гуцуляк, 68, Амаш, 76 - Воробчак, 64.

«Днепро-1»: Валеф, Бузанелло, Сарапий, Сваток (Гомес, 83), Адамюк (Кононов, 89), Амаш, Бабенко, Рубчинский (Когут, 65), Пихаленок (Логинов, 89), Назаренко (Гуцуляк, 65), Довбик.

«Минай»: Бандура, Горин, Гончар, Трубочкин, Немчанинов, Витенчук, Хахлев, Твердохлиб (Байдал, 77), Воробчак (Касимов, 83), Вишневский (Колесник, 63), Кулиев (Рогозинский, 83).

Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон).

Стадион: «Авангард» (Ужгород).

ДНЕПР-1 - МИНАЙ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
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Комментарии 6
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Veter
Если Амаш и Сарапий продолжат забивать, то Днiпро увидит нового чемпиона.
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+2
Aleks04
Щоб ви розуміли ситуацію навколо Дніпра. 5 польових гравців на заміні. Пуріта, Гуцуляк (тільки нещодавно відновився), Бланко, Горбунов, Танчик, Громов, Лучкевич – травмовані гравці, 7! А Балулі зовсім усунули. Сваток і Адамюк – великі проблеми зі здоров'ям, пах, але вони грають через не можу! Грають без перенесення матчів на відміну від деяких мажорів. І незважаючи ні на що, займають перше місце з невеликим відривом, це реально фантастика!
Щодо матчу, вийшов майстер Гуцуляк та зробив гру. З перемогою, дніпряни!
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+2
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Igor Tkachuk
У хлопців чемпіонський хід
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0
Remark
Красивый дог.
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-1
BestOf
Красникова  нужно переманить с Днепра минус один в Динамо главным тренером .
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-3
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