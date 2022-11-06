В воскресенье, 6 ноября, в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги «Днепр-1» в волевом стиле добился победы над «Минаем» – 3:1.

Украинская Премьер-лига. 11 тур.

Днепр-1 – Минай – 3:1

Голы: Сарапий, 67, Гуцуляк, 68, Амаш, 76 – Воробчак, 64.

Видеообзор матча