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Чемпионат Украины
Днепр-1
06.11.2022, FT 3 : 1
Минай
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Украина. Премьер лига
06 ноября 2022, 15:44 | Обновлено 06 ноября 2022, 15:48
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Днепр-1 – Минай – 3:1. Волевая победа лидера. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видеообзор матча УПЛ

06 ноября 2022, 15:44 | Обновлено 06 ноября 2022, 15:48
802
0
Днепр-1 – Минай – 3:1. Волевая победа лидера. Видео голов и обзор матча
УПЛ

В воскресенье, 6 ноября, в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги «Днепр-1» в волевом стиле добился победы над «Минаем» – 3:1.

Украинская Премьер-лига. 11 тур.

Днепр-1 – Минай – 3:1

Голы: Сарапий, 67, Гуцуляк, 68, Амаш, 76 – Воробчак, 64.

Видеообзор матча

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Днепр-1 Минай видео голов и обзор чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 - Минай
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Источник Sport.ua
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