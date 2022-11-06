Украина. Премьер лига06 ноября 2022, 15:44 | Обновлено 06 ноября 2022, 15:48
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Днепр-1 – Минай – 3:1. Волевая победа лидера. Видео голов и обзор матча
Вашему вниманию видеообзор матча УПЛ
06 ноября 2022, 15:44 | Обновлено 06 ноября 2022, 15:48
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В воскресенье, 6 ноября, в матче 11-го тура украинской Премьер-лиги «Днепр-1» в волевом стиле добился победы над «Минаем» – 3:1.
Украинская Премьер-лига. 11 тур.
Днепр-1 – Минай – 3:1
Голы: Сарапий, 67, Гуцуляк, 68, Амаш, 76 – Воробчак, 64.
Видеообзор матча
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