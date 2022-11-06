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Минай
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Украина. Премьер лига
06 ноября 2022, 18:34 |
357
1

Александр КУЧЕР: «Быстро отреагировали на пропущенный гол»

Наставник «Днепра-1» – о победе над «Минаем»

06 ноября 2022, 18:34 |
357
1
Александр КУЧЕР: «Быстро отреагировали на пропущенный гол»
СК Днепр-1

Послематчевая пресс-конференция главного тренера «СК Днепр-1» Александра Кучера после победы над «Минаем» (3:1).

– Считаю, что играли против хорошо обороняющейся команды, которая также хорошо играет при стандартах в атаке. Сегодня так и было: они искали свои шансы на стандартах и ​​контратаках. Мы контролировали игру, много атаковали, но не могли поставить точку. Хорошо отреагировали на пропущенный гол, включились и забили дважды. После этого, по сути, игра была сделана. Третий гол был окончательной точкой. Могли еще забивать, но главное, что есть победа, три очка. Должны смотреть уже дальше, готовиться, восстанавливаться. У нас сложный график – будет третья игра за шесть дней, что очень тяжело для ребят. Будем готовиться.

– Пропущенный гол разозлил команду?

– Не скажу, что разозлил – просто начали более агрессивно действовать в атаке. Быстро отреагировали на пропущенный гол, заработали стандарт, создали момент. Победа закономерна по содержанию игры.

– Значительным событием стало возвращение Гуцуляка…

– Да, мы разговаривали с ним. У него было повреждение, и мы до конца не понимали, насколько он готов, были опасения, чтобы не было рецидива. Но нужно было усиливать игру, и должны были его выпускать. Он очень хорошо вышел, молодец, помог команде. Забил, отдал – молодец!

– Хватит ли времени готовиться к конкретному сопернику?

– Мы всегда готовимся отдельно к каждому сопернику. Конечно, мало времени на восстановление. Но календарь создан уже так, как создан, и мы в каждой игре стремимся добиваться максимального результата, – сказал Кучер.

После матча днепровская команда продолжает занимать первое место в турнирной таблице.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Днепр-1 Днепр-1 - Минай Александр Кучер пресс-конференция
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Источник СК Днепр-1
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Комментарии 1
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ZANREGENT1993
Воротаря поменяйте! И моменты нужно реализовывать а то попадется кто нибудь не как Минай,закроется в обороне после того как забили и мяч - и прощай 3 очка!
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