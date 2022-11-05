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Днепр-1
06.11.2022 13:00 - : -
Минай
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Украина. Премьер лига
05 ноября 2022, 18:26 |
250
0

Днепр-1 – Минай. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 11 тура Украинской Премьер-лиги

05 ноября 2022, 18:26 |
250
0
Днепр-1 – Минай. Текстовая трансляция матча
СК Днепр-1
05 ноября в 18:19 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

В воскресенье, 6 ноября, состоится поединок 11 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть «Днепр-1» и «Минай». Игра пройдет в Ужгороде на поле стадиона «Авангард», начало – в 13:00.

«Днепр-1» солидно проводит сезон. Команда занимает первое место в чемпионате, опережая конкурентов из донецкого «Шахтера» на два очка. В Лиге конференций удалось выйти из группы в 1/16 финала. Правда, создается впечатление, что днепряне вот-вот посыпятся – последние победы в чемпионате одерживаются напряженно, решающий матч в еврокубке за первое место в группе против «АЗ Алкмаар» был проигран без шансов, а в составе множество травмированных. Правда, «Минай» не создает впечатление команды, которая сможет остановить коллектив из Днепра – подопечные Шарана хоть и оторвались от зоны вылета, однако стабильностью похвастаться не могут.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Минай» в украинской версии сайта.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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