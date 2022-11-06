Днепр-1 – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Днепрянам нельзя терять очки
В воскресенье, 6 ноября, в Ужгороде на стадионе «Авангард» состоится матч 11-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» примет «Минай». Стартовый свисток прозвучит в 13:00.
Днепр-1
Команда Александра Кучера довольно неожиданно удерживает лидерство в турнирной таблице чемпионата УПЛ. За 9 сыгранных поединков днепряне набрали 25 очков из 27 возможных и опережают ближайшего преследователя, донецкий «Шахтер», на 2 балла. И это при том, что в этом сезоне «Днепр-1» впервые играет на два фронта.
В Лиге конференций подопечные Кучера заняли второе место на групповом этапе, благодаря чему вышли в 1/16 финала турнира. Могли днепряне перепрыгнуть сразу в 1/8 финала, если бы выиграли у АЗ в Алкмааре в заключительном туре. В том поединке украинский клуб выглядел очень неплохо, но все же потерпел поражение со счетом 1:2.
Минай
Закарпатский коллектив за 9 сыгранных поединков набрал скромные 8 очков и пока располагается на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата. Команда Владимира Шарана одержала лишь две победы при трех ничейных исходах и четырех поражениях, что делает невозможным включение в борьбу за еврокубковую зону.
Очевидно, что «Минай» попытается просто сохранить прописку в элитном дивизионе. В минувшем сезоне закарпатцы избежали понижения в классе лишь благодаря тому, что другие два клуба отказались от участия в чемпионате из-за проблем, возникших на фоне полномасштабного военного вторжения российской федерации.
Кадровая ситуация
В «Днепре-1» продолжают находиться в лазарете защитники Валерий Лучкевич и Эмилиано Пурита, полузащитник Доминго Бланко, а также форвард Артем Громов. Неопределенной остается судьба Фареса Балули, не уехавшего на последний матч Лиги чемпионов против АЗ, но выходившего на замену в предыдущем туре с «Черноморцем» (1:0).
У команды Шарана нет серьезных кадровых проблем, все игроки готовятся к поединку.
Ориентировочные составы
«Днепр-1»: Валеф – Адамюк, Логинов, Сваток, Бузанелло, Бабенко, Сарапий, Пихаленок, Рубчинский, Амаш, Довбик.
«Минай»: Бандура – Гончар, Горин, Немчанинов, Трубочкин, Хахлев, Витенчук, Кулиев, Твердохлеб, Воробчак, Вишневский.
6 ноября, воскресенье
|«Днепр-1» – «Минай»
|Ужгород. Стадион «Авангард». 13:00
|ТВ-трансляция на телеканале УНИАН
|ДНЕПР-1 — МИНАЙ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
|Прогноз Sport.ua — 2:1
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