Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Днепр-1 – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Чемпионат Украины
Днепр-1
06.11.2022 13:00 - : -
Минай
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
06 ноября 2022, 09:30 | Обновлено 06 ноября 2022, 09:42
494
1

Днепр-1 – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Днепрянам нельзя терять очки

06 ноября 2022, 09:30 | Обновлено 06 ноября 2022, 09:42
494
1
Днепр-1 – Минай. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
СК Днепр-1

В воскресенье, 6 ноября, в Ужгороде на стадионе «Авангард» состоится матч 11-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» примет «Минай». Стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Днепр-1

Команда Александра Кучера довольно неожиданно удерживает лидерство в турнирной таблице чемпионата УПЛ. За 9 сыгранных поединков днепряне набрали 25 очков из 27 возможных и опережают ближайшего преследователя, донецкий «Шахтер», на 2 балла. И это при том, что в этом сезоне «Днепр-1» впервые играет на два фронта.

В Лиге конференций подопечные Кучера заняли второе место на групповом этапе, благодаря чему вышли в 1/16 финала турнира. Могли днепряне перепрыгнуть сразу в 1/8 финала, если бы выиграли у АЗ в Алкмааре в заключительном туре. В том поединке украинский клуб выглядел очень неплохо, но все же потерпел поражение со счетом 1:2.

Минай

Закарпатский коллектив за 9 сыгранных поединков набрал скромные 8 очков и пока располагается на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата. Команда Владимира Шарана одержала лишь две победы при трех ничейных исходах и четырех поражениях, что делает невозможным включение в борьбу за еврокубковую зону.

Очевидно, что «Минай» попытается просто сохранить прописку в элитном дивизионе. В минувшем сезоне закарпатцы избежали понижения в классе лишь благодаря тому, что другие два клуба отказались от участия в чемпионате из-за проблем, возникших на фоне полномасштабного военного вторжения российской федерации.

Кадровая ситуация

В «Днепре-1» продолжают находиться в лазарете защитники Валерий Лучкевич и Эмилиано Пурита, полузащитник Доминго Бланко, а также форвард Артем Громов. Неопределенной остается судьба Фареса Балули, не уехавшего на последний матч Лиги чемпионов против АЗ, но выходившего на замену в предыдущем туре с «Черноморцем» (1:0).

У команды Шарана нет серьезных кадровых проблем, все игроки готовятся к поединку.

Ориентировочные составы

«Днепр-1»: Валеф – Адамюк, Логинов, Сваток, Бузанелло, Бабенко, Сарапий, Пихаленок, Рубчинский, Амаш, Довбик.

«Минай»: Бандура – Гончар, Горин, Немчанинов, Трубочкин, Хахлев, Витенчук, Кулиев, Твердохлеб, Воробчак, Вишневский.

Parimatch
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet
Сделать ставку Зробити ставку

6 ноября, воскресенье

«Днепр-1» – «Минай»
Ужгород. Стадион «Авангард». 13:00
ТВ-трансляция на телеканале УНИАН
ДНЕПР-1 — МИНАЙ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
Прогноз Sport.ua — 2:1
По теме:
Ювентус – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Карпаты Львов – Диназ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Полтава – ЛНЗ. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Минай Днепр-1 Днепр-1 - Минай прогнозы Денис Шаховец
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ее не остановить. Свентек деклассировала Гауфф на Итоговом турнире WTA
Теннис | 06 ноября 2022, 04:05 1
Ее не остановить. Свентек деклассировала Гауфф на Итоговом турнире WTA
Ее не остановить. Свентек деклассировала Гауфф на Итоговом турнире WTA

Полька выиграла 7-й матч подряд

Успех Киченок, огненные матчи в УПЛ, прощание Пике, невероятный Холанд
Футбол | 06 ноября 2022, 06:20 0
Успех Киченок, огненные матчи в УПЛ, прощание Пике, невероятный Холанд
Успех Киченок, огненные матчи в УПЛ, прощание Пике, невероятный Холанд

Главные новости на Sport.ua за 5 ноября

Уверенная ротация. Шахтер во Львове без проблем разобрался с Ингульцом
Футбол | 05.11.2022, 16:52
Уверенная ротация. Шахтер во Львове без проблем разобрался с Ингульцом
Уверенная ротация. Шахтер во Львове без проблем разобрался с Ингульцом
ВИДЕО. Шахтер в тур по США, Барселона хочет Месси, ставим на Брайтон
Футбол | 05.11.2022, 12:52
ВИДЕО. Шахтер в тур по США, Барселона хочет Месси, ставим на Брайтон
ВИДЕО. Шахтер в тур по США, Барселона хочет Месси, ставим на Брайтон
Подсчитана сумма, которую Шахтер заработал в Лиге чемпионов
Футбол | 05.11.2022, 10:59
Подсчитана сумма, которую Шахтер заработал в Лиге чемпионов
Подсчитана сумма, которую Шахтер заработал в Лиге чемпионов
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
⬆️
Два года назад на этом стадионе Минай выиграл  3:2.)  
И тогда был  1 пеналь у Миная и  2  у Д-1.    Правда был удалён на   68  минуте  Хобленко. 
Могут повторить? 
 Маловероятно и Нуриева нет уже .
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на завершение карьеры Пике
ВИДЕО. Реакция Гвардиолы на завершение карьеры Пике
04.11.2022, 19:08
Футбол
Скандальный матч УПЛ, нокаут украинца, турне Шахтера, полуфинал Калининой
Скандальный матч УПЛ, нокаут украинца, турне Шахтера, полуфинал Калининой
05.11.2022, 03:15
Другие виды
«Fuck war! Fuck putin!» Футболистка сборной россии выступила против войны
«Fuck war! Fuck putin!» Футболистка сборной россии выступила против войны
05.11.2022, 04:39 4
Футбол
По стопам Свитолиной. Саккари вошла в историю Итоговых турниров WTA
По стопам Свитолиной. Саккари вошла в историю Итоговых турниров WTA
05.11.2022, 11:58 2
Теннис
Владелец Металлиста Ярославский был заочно арестован российским судом
Владелец Металлиста Ярославский был заочно арестован российским судом
04.11.2022, 17:26 7
Футбол
Невероятно! Володько выиграла 3 матча за день и вышла в полуфинал
Невероятно! Володько выиграла 3 матча за день и вышла в полуфинал
05.11.2022, 01:49 2
Теннис
ВИДЕО. Провал Забарного, Довбик лучший бомбардир, ставим на Ворсклу
ВИДЕО. Провал Забарного, Довбик лучший бомбардир, ставим на Ворсклу
04.11.2022, 11:45 1
Футбол
Таблица коэффициентов. Падение Украины в рейтинге. Итоги осени в еврокубках
Таблица коэффициентов. Падение Украины в рейтинге. Итоги осени в еврокубках
04.11.2022, 10:10 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности