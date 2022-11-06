В воскресенье, 6 ноября, в Ужгороде на стадионе «Авангард» состоится матч 11-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» примет «Минай». Стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Днепр-1

Команда Александра Кучера довольно неожиданно удерживает лидерство в турнирной таблице чемпионата УПЛ. За 9 сыгранных поединков днепряне набрали 25 очков из 27 возможных и опережают ближайшего преследователя, донецкий «Шахтер», на 2 балла. И это при том, что в этом сезоне «Днепр-1» впервые играет на два фронта.

В Лиге конференций подопечные Кучера заняли второе место на групповом этапе, благодаря чему вышли в 1/16 финала турнира. Могли днепряне перепрыгнуть сразу в 1/8 финала, если бы выиграли у АЗ в Алкмааре в заключительном туре. В том поединке украинский клуб выглядел очень неплохо, но все же потерпел поражение со счетом 1:2.

Минай

Закарпатский коллектив за 9 сыгранных поединков набрал скромные 8 очков и пока располагается на 11-й строчке турнирной таблицы чемпионата. Команда Владимира Шарана одержала лишь две победы при трех ничейных исходах и четырех поражениях, что делает невозможным включение в борьбу за еврокубковую зону.

Очевидно, что «Минай» попытается просто сохранить прописку в элитном дивизионе. В минувшем сезоне закарпатцы избежали понижения в классе лишь благодаря тому, что другие два клуба отказались от участия в чемпионате из-за проблем, возникших на фоне полномасштабного военного вторжения российской федерации.

Кадровая ситуация

В «Днепре-1» продолжают находиться в лазарете защитники Валерий Лучкевич и Эмилиано Пурита, полузащитник Доминго Бланко, а также форвард Артем Громов. Неопределенной остается судьба Фареса Балули, не уехавшего на последний матч Лиги чемпионов против АЗ, но выходившего на замену в предыдущем туре с «Черноморцем» (1:0).

У команды Шарана нет серьезных кадровых проблем, все игроки готовятся к поединку.

Ориентировочные составы

«Днепр-1»: Валеф – Адамюк, Логинов, Сваток, Бузанелло, Бабенко, Сарапий, Пихаленок, Рубчинский, Амаш, Довбик.

«Минай»: Бандура – Гончар, Горин, Немчанинов, Трубочкин, Хахлев, Витенчук, Кулиев, Твердохлеб, Воробчак, Вишневский.

6 ноября, воскресенье