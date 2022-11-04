В воскресенье, 6 ноября, состоится матч 11-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» сыграет против «Миная».

Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УНИАН.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Минай».