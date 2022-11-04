Украина. Премьер лига04 ноября 2022, 11:33 | Обновлено 04 ноября 2022, 11:38
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Днепр-1 – Минай. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 ноября в 13:00 поединок 11-го тура чемпионата УПЛ
04 ноября 2022, 11:33 | Обновлено 04 ноября 2022, 11:38
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В воскресенье, 6 ноября, состоится матч 11-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Днепр-1» сыграет против «Миная».
Поединок пройдет в Ужгороде на стадионе «Авангард», стартовый свисток прозвучит в 13:00.
Видеотрансляцию матча проводит телеканал УНИАН.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Днепр-1» – «Минай».
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