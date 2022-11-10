С голом Лонвейка: Динамо уверенно выиграло у Александрии

К поединку 12-го тура украинской Премьер-лиги против «Александрии» киевское «Динамо» подходило, находясь на низкой 6-й позиции в турнирной таблице. После трех поражений в девяти сыгранных матчах сложно ворваться в чемпионскую гонку, однако после еврокубкового фиаско команде Мирчи Луческу не остается ничего другого, кроме как одерживать победы одну за другой на национальной арене.

Начало встречи сложилось очень удачно для киевлян. Уже на 10-й минуте Виталий Буяльский после передачи от Виктора Цыганкова открыл счет, поразив левый нижний угол ворот Олега Билыка ударом в одно касание.

После этого гостям было необходимо отыгрываться, и буквально через несколько минут «Александрия» заставила вынимать мяч из сетки Нещерета. Но арбитр отменил гол Калитвинцева, зафиксировал офсайд у Цурикова.

В середине первого тайма Билык выручил свою команду. Ванат в упор расстреливал голкипера после прострела Кендзеры, но сэйв голкипера спас команду Гуры от неприятностей. Концовка первой 45-минутки была за игроками «Александрии». Калитвинцев и Цуриков имели все шансы забить гол в раздевалку, но в первом эпизоде Нещерет был на высоте, а во втором игрока «Александрии» подвела точность.

В начале второго тайма травму получил один из лидеров команды Гуры Владислав Калитвинцев. Вместо экс-динамовца на поле вышел Авагимян, который доставил неприятности защите киевлян.

На 70-й минуте встречи арбитр имел все основания назначить пенальти в ворота гостей. Бабогло тянул за футболку Цыганкова, но арбитр в этом эпизоде усмотрел симуляцию со стороны динамовца.

Спустя несколько минут подопечные Луческу все же удвоили свое преимущество. Свой первый гол в «бело-синей» футболке забил Джастин Лонвейк, который перед этим заменил Кабаева. Ассистировал нидерландцу в голевом моменте Цыганков.

Когда матч приближался к своему окончанию, динамовцы довели счет до разгромного. Результативный удар на свой счет записал Шепелев.

А точку в игре поставил экс-динамовец Артем Шулянский. Его удар в ворота своей родной команды позволил гостям размочить счет. Итог встречи – победа «Динамо» со счетом 3:1.

Этот результат позволил команде Луческу подняться на пятую строчку в турнирной таблице, в активе киевлян теперь 19 баллов. «Александрия» удержалась на четвертом месте, но отрыв от команды Луческу сократился до одного пункта.

Украинская Премьер-лига. 12 тур

«Динамо» – «Александрия» – 3:1

Буяльский (10), Лонвейк (73), Шепелев (88) – Шулянский (91)

Дубинчак (32), Цыганков (70), Ванат (71) – Цуриков (29)

«Динамо»: Нещерет, Кендзьора (Караваєв, 84), Сирота, Забарний, Дубінчак (Вівчаренко, 69), Шепелєв, Сидорчук, Буяльський (Гармаш, 60), Циганков, Кабаєв (Лонвейк, 69), Ванат (Бєсєдін, 84)

«Александрия»: Билык, Мирошниченко, Бабогло, Бондаренко, Цуриков, Ковалец (Кобзарь, 78), Демченко, Кожушко (Шулянский, 88), Калитвинцев (Авагимян, 54), Рыбалка (Дрышлюк, 78), Третьяков (Мустафаев, 88)

ДИНАМО – АЛЕКСАНДРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА