Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С голом Лонвейка: Динамо уверенно выиграло у Александрии
Чемпионат Украины
Динамо Киев
10.11.2022, FT 3 : 1
Александрия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
10 ноября 2022, 16:55 | Обновлено 10 ноября 2022, 17:19
1143
14

С голом Лонвейка: Динамо уверенно выиграло у Александрии

«Бело-синие» не удержали разгромный счет, пропустив от своего воспитанника в концовке поединка

10 ноября 2022, 16:55 | Обновлено 10 ноября 2022, 17:19
1143
14
С голом Лонвейка: Динамо уверенно выиграло у Александрии
УПЛ

К поединку 12-го тура украинской Премьер-лиги против «Александрии» киевское «Динамо» подходило, находясь на низкой 6-й позиции в турнирной таблице. После трех поражений в девяти сыгранных матчах сложно ворваться в чемпионскую гонку, однако после еврокубкового фиаско команде Мирчи Луческу не остается ничего другого, кроме как одерживать победы одну за другой на национальной арене.

Начало встречи сложилось очень удачно для киевлян. Уже на 10-й минуте Виталий Буяльский после передачи от Виктора Цыганкова открыл счет, поразив левый нижний угол ворот Олега Билыка ударом в одно касание.

После этого гостям было необходимо отыгрываться, и буквально через несколько минут «Александрия» заставила вынимать мяч из сетки Нещерета. Но арбитр отменил гол Калитвинцева, зафиксировал офсайд у Цурикова.

В середине первого тайма Билык выручил свою команду. Ванат в упор расстреливал голкипера после прострела Кендзеры, но сэйв голкипера спас команду Гуры от неприятностей. Концовка первой 45-минутки была за игроками «Александрии». Калитвинцев и Цуриков имели все шансы забить гол в раздевалку, но в первом эпизоде Нещерет был на высоте, а во втором игрока «Александрии» подвела точность.

В начале второго тайма травму получил один из лидеров команды Гуры Владислав Калитвинцев. Вместо экс-динамовца на поле вышел Авагимян, который доставил неприятности защите киевлян.

На 70-й минуте встречи арбитр имел все основания назначить пенальти в ворота гостей. Бабогло тянул за футболку Цыганкова, но арбитр в этом эпизоде усмотрел симуляцию со стороны динамовца.

Спустя несколько минут подопечные Луческу все же удвоили свое преимущество. Свой первый гол в «бело-синей» футболке забил Джастин Лонвейк, который перед этим заменил Кабаева. Ассистировал нидерландцу в голевом моменте Цыганков.

Когда матч приближался к своему окончанию, динамовцы довели счет до разгромного. Результативный удар на свой счет записал Шепелев.

А точку в игре поставил экс-динамовец Артем Шулянский. Его удар в ворота своей родной команды позволил гостям размочить счет. Итог встречи – победа «Динамо» со счетом 3:1.

Этот результат позволил команде Луческу подняться на пятую строчку в турнирной таблице, в активе киевлян теперь 19 баллов. «Александрия» удержалась на четвертом месте, но отрыв от команды Луческу сократился до одного пункта.

Украинская Премьер-лига. 12 тур

«Динамо» – «Александрия» – 3:1

Буяльский (10), Лонвейк (73), Шепелев (88) – Шулянский (91)

Дубинчак (32), Цыганков (70), Ванат (71) – Цуриков (29)

«Динамо»: Нещерет, Кендзьора (Караваєв, 84), Сирота, Забарний, Дубінчак (Вівчаренко, 69), Шепелєв, Сидорчук, Буяльський (Гармаш, 60), Циганков, Кабаєв (Лонвейк, 69), Ванат (Бєсєдін, 84)

«Александрия»: Билык, Мирошниченко, Бабогло, Бондаренко, Цуриков, Ковалец (Кобзарь, 78), Демченко, Кожушко (Шулянский, 88), Калитвинцев (Авагимян, 54), Рыбалка (Дрышлюк, 78), Третьяков (Мустафаев, 88)

ДИНАМО – АЛЕКСАНДРИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Шулянский (Александрия).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Шепелев (Динамо Киев).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Джастин Лонвейк (Динамо Киев).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
По теме:
Динамо – Александрия – 3:1. Первый гол Лонвейка. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Джастин Лонвейк забил первый гол в футболке киевского Динамо
ВИДЕО. Буяльский в касание завершил классную комбинацию Динамо
Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Александрия Украинская Премьер-лига Динамо - Александрия отчеты Денис Шаховец Мирча Луческу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Малиновский лучший в матче, Мудрик и Арсенал, ставим на Реал
Футбол | 10 ноября 2022, 13:03 2
ВИДЕО. Малиновский лучший в матче, Мудрик и Арсенал, ставим на Реал
ВИДЕО. Малиновский лучший в матче, Мудрик и Арсенал, ставим на Реал

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

ФОТО. Свитолина показала, как вместе с Монфисом гуляет с дочкой
Теннис | 09 ноября 2022, 21:11 0
ФОТО. Свитолина показала, как вместе с Монфисом гуляет с дочкой
ФОТО. Свитолина показала, как вместе с Монфисом гуляет с дочкой

Элина радует подписчиком своего инстаграма новыми фотографиями Скай

Кубок лиги. Де Дзерби выбил Арсенал c Зинченко, Ман Сити обыграл Челси
Футбол | 09.11.2022, 23:59
Кубок лиги. Де Дзерби выбил Арсенал c Зинченко, Ман Сити обыграл Челси
Кубок лиги. Де Дзерби выбил Арсенал c Зинченко, Ман Сити обыграл Челси
По Херсону путиным принято окончательное решение
Война | 10.11.2022, 08:32
По Херсону путиным принято окончательное решение
По Херсону путиным принято окончательное решение
Финалист Евро-2020. Сборная Англии объявила заявку на ЧМ-2022
Футбол | 10.11.2022, 16:18
Финалист Евро-2020. Сборная Англии объявила заявку на ЧМ-2022
Финалист Евро-2020. Сборная Англии объявила заявку на ЧМ-2022
Комментарии 14
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
из грустного, что в кадровой политике Луческу неисправим.
как носорог гнет свою линию.
Ответить
+1
⬆️
План Луческу на быстрый гол и позднее добивание  сработал.    Но Александрии хватило запаса очков что бы остаться на том же месте.    В общем было интересно.
Ответить
0
porvy_pykan
Красная прямая ванату !Тянут дыку кипрскую на пятое место и в  лигу конференций.
Ответить
0
Умник
Еще раз русик нещерет очень крут ногами
Динамо с победой
Ответить
0
WladWest
Судейка накосячил,. Чистый пеналь, а Цыганке жёлтая. Ванату за прыжок в ноги прямыми ногами - прямая красная.
Ответить
0
u6464u
а кто знает лучший защитник  Кендзьора попал в заявку Польши на ЧМ, без него Польше там делать нечего. 
Ответить
-1
DK1961
Динамо поздравляю, похоже на выздоровление (пока осторожно об этом пишу). Судья, конечно, вместо предупреждения Цыганкову (которого в штрафной Александрии просто схватили за футболку и уронили) должен был дать пенальти. С другой стороны, Ванат должен был за симуляцию получить второй горчичник и удалиться с поля. Ну вот такие у нас судьи... Высказывания ржавых о пятом месте естественно не комментирую - посмотрим еще где ваш суперклюб в итоге чемпионата окажется.
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
Aleks04
Історично склалося, що Динамо регулярно обігрує Олександрію, незважаючи на форму (хоча зараз набирають). Нехай кроти подивляться, як обігравати Олексашку
Ответить
-2
Показать Скрыть 2 ответа
porvy_pykan
Ванату не дал красную шубы завезли наверное ,поднятыми прямыми ногами играл ванатка ,там не жёлтая ,а красная  
Ответить
-2
BestOf
Настоящий праздник сегодня Динамо на пятом месте,не потерять бы его до конца чемпионата.
Ответить
-2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стало известно, сколько заработала Киченок на Итоговом турнире WTA
Стало известно, сколько заработала Киченок на Итоговом турнире WTA
09.11.2022, 09:55
Теннис
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
Евро-2022 по гандболу среди женщин: расписание и результаты
10.11.2022, 09:48
Другие виды
ФОТО. Все соцсети смеются. В Сенегале создали статую Садио Мане
ФОТО. Все соцсети смеются. В Сенегале создали статую Садио Мане
08.11.2022, 17:06 5
Футбол
ФОТО 18+. Россияне показали снимки броневика Стремоусова после ДТП
ФОТО 18+. Россияне показали снимки броневика Стремоусова после ДТП
09.11.2022, 20:12 5
Война
ВИДЕО. Довбик в огне. Форвард оформил дубль в первом тайме
ВИДЕО. Довбик в огне. Форвард оформил дубль в первом тайме
09.11.2022, 15:50 2
Футбол
Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
Место назначения – Катар. Масштабный гайд по ЧМ-2022 по футболу
10.11.2022, 10:15 20
Футбол
Матч Кривбасс – Ворскла прерван, Колос и Днепр-1 даже не успели начать
Матч Кривбасс – Ворскла прерван, Колос и Днепр-1 даже не успели начать
09.11.2022, 13:24
Футбол
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
Календарь боев украинцев 2022 в MMA: Амосов, Мороз, Крыкля и другие
09.11.2022, 01:12 2
MMA
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности