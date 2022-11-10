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Чемпионат Украины
Динамо Киев
10.11.2022, FT 3 : 1
Александрия
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Украина. Премьер лига
10 ноября 2022, 17:59 | Обновлено 10 ноября 2022, 18:07
792
0

Мирча ЛУЧЕСКУ: «Важные три очка для нас. Могли забить еще»

Наставник «Динамо» – о победе над «Александрией»

10 ноября 2022, 17:59 | Обновлено 10 ноября 2022, 18:07
792
0
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Важные три очка для нас. Могли забить еще»
dynamo.kiev.ua. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу прокомментировал победу над «Александрией» (3:1) в матче 12-го тура украинской Премьер-лиги.

– Важные три очка для нас. Наконец-то вернулись домой. Теперь в более приятных условиях тренируемся и играем. Без переездов с места на место.

Говорил ребятам не раз, что сейчас главное для нас – брать очки, компенсировать потери, которые произошли по нашей вине, и подтянуться к лидирующей группе.

Рад победе, потому что играли сегодня против соперника, который демонстрирует очень хороший футбол. Мне очень понравилась «Александрия». Команда играет в открытый, атакующий футбол, используя большое количество комбинаций, легко доходит до ворот соперника.

Мы должны были играть таким образом, чтобы предугадывать действия соперника, действовать компактно во время отборов и затем быстро играть в зоны. Так и случилось. С помощью такой игры мы забили голы. Могли забить еще. Но мог больше голов нам забить и соперник.

Хочется посмотреть эпизоды с падениями в штрафной площади «Александрии» Цыганкова и Ваната. Мне показалось, что на Цыганкове был фол. Если ты не даешь пенальти, не уверен в таком решении, то не давай уже и желтую карточку. Есть контакты, при которых невозможно устоять на ногах.

В ситуации с падением Ваната мне также показалось, что имел место фол. И, кроме того, если исходить из логики момента с Цыганковым, то и Ванат мог получить желтую карточку, которая стала бы для него второй в этом матче. То есть, видим разную интерпретацию от арбитра.

Что касается гола Шулянского, то наши, динамовские игроки всегда в матчах против нас выходят на поле с удвоенной энергией, стремятся показаться себя. Поздравляю Шулянского – он был настойчив и заслужил этот гол.

– Бущан после травмы сыграл один матч, после чего оказался на скамейке запасных. Почему?
– Моя ошибка. Рано было ему выходить играть. Но Жора вернулся после травмы с таким энтузиазмом и таким большим желанием, что мы его поставили в состав. Но он еще не был готов. Возможно, в следующем матче он сыграет.

– Для Бущана было принципиально сыграть именно с «Фенербахче»?
– Нет. Никакой подоплеки не было. Просто он вернулся с большим желанием и хотел играть. Кроме одного эпизода, он сыграл хорошо. Но чувствовалось, что после такой длительной паузы ему было сложно вот так сразу включиться в игру. Я часто просил его его разыгрывать мяч от ворот, но он снова и снова использовал длинные передачи, после которых мы теряли мяч и предоставляли этим преимущество сопернику. Но это всё поправимо.

Нещерет отлично тренируется. Поэтому проблем тут нет. И Бущан, и Нещерет – игроки сборной Украины и первой команды «Динамо». Мне нужно найти баланс, чтобы они оба играли. Это два вратаря высокого уровня.

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Источник Динамо Киев от Шурика
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