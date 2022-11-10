Динамо Киев

Динамо – Александрия – 3:1. Первый гол Лонвейка. Видео голов и обзор матча
Смотрите лучшие моменты матча 12-го тура УПЛ
В четверг, 10 ноября, состоялся матч 12-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Динамо» принимало «Александрию».
УПЛ. 12-й тур
«Динамо» – «Александрия» – 3:1
Гол: Буяльский (10), Лонвейк (73), Шепелев (88) – Шулянский (90+1)
«Динамо»: Нещерет, Кендзьора (Караваєв, 84), Сирота, Забарний, Дубінчак (Вівчаренко, 69), Шепелєв, Сидорчук, Буяльський (Гармаш, 60), Циганков, Кабаєв (Лонвейк, 69), Ванат (Бєсєдін, 84)
«Александрия»: Билык, Мирошниченко, Бабогло, Бондаренко, Цуриков, Ковалец (Кобзарь, 78), Демченко, Кожушко (Шулянский, 88), Калитвинцев (Авагимян, 54), Рыбалка (Дрышлюк, 78), Третьяков (Мустафаев, 88)
Гол Буяльского
Гол Лонвейка
Гол Шепелева
Гол Шулянского
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Элина радует подписчиком своего инстаграма новыми фотографиями Скай
Кремлевский карлик корчит из себя великого военного стратега