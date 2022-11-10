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Динамо Киев
10.11.2022, FT 3 : 1
Александрия
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Украина. Премьер лига
10 ноября 2022, 17:12 | Обновлено 10 ноября 2022, 17:18
2947
0

Динамо – Александрия – 3:1. Первый гол Лонвейка. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 12-го тура УПЛ

10 ноября 2022, 17:12 | Обновлено 10 ноября 2022, 17:18
2947
0
Динамо – Александрия – 3:1. Первый гол Лонвейка. Видео голов и обзор матча
ФК Динамо Киев

В четверг, 10 ноября, состоялся матч 12-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Динамо» принимало «Александрию».

УПЛ. 12-й тур

«Динамо» – «Александрия» – 3:1
Гол: Буяльский (10), Лонвейк (73), Шепелев (88) – Шулянский (90+1)

«Динамо»: Нещерет, Кендзьора (Караваєв, 84), Сирота, Забарний, Дубінчак (Вівчаренко, 69), Шепелєв, Сидорчук, Буяльський (Гармаш, 60), Циганков, Кабаєв (Лонвейк, 69), Ванат (Бєсєдін, 84)

«Александрия»: Билык, Мирошниченко, Бабогло, Бондаренко, Цуриков, Ковалец (Кобзарь, 78), Демченко, Кожушко (Шулянский, 88), Калитвинцев (Авагимян, 54), Рыбалка (Дрышлюк, 78), Третьяков (Мустафаев, 88)

Гол Буяльского

Гол Лонвейка

Гол Шепелева

Гол Шулянского

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Шулянский (Александрия).
89’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Шепелев (Динамо Киев).
73’
ГОЛ ! Мяч забил Джастин Лонвейк (Динамо Киев).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Виталий Буяльский (Динамо Киев).
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Источник Sport.ua
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