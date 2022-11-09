Динамо Киев

В четверг, 10 ноября, очередной тур нашего чемпионата закроет противостояние между киевским «Динамо» и «Александрией». В турнирной таблице наблюдается несвойственная для украинского первенства картина: александрийцы опережают «бело-синих» на четыре очка. Впрочем, подопечные Мирчи Луческу после неудачного отрезка на старте турнира постепенно улучшают свою позицию.

Динамо

Бесславно завершив выступления в Лиге Европы, киевляне сконцентрировались на национальном чемпионате. А тут дела у «бело-синих» идут совсем не так, как им того хотелось бы, и турнирную ситуацию нужно исправлять. Этим динамовцы и занимались в прошлом туре, уверенно обыграв в Одессе «Черноморец». Причем победа над «моряками» позволила киевлянам переместиться с девятого места на шестое. Один из голов в ворота соперников забил Владислав Ванат, который отличается результативностью в последних матчах своей команды. Не ушел с поля без гола и Буяльский, возглавляющий список лучших бомбардиров чемпионата. Кстати, лучшим игроком прошлого тура признан Виктор Цыганков, а Буяльский является претендентом на звание лучшего футболиста УПЛ в октябре. Так что, на фоне разговоров о пошатнувшемся микроклимате в «Динамо», победа над аутсайдером подоспела весьма кстати.

На поправку пошла у киевлян и кадровая ситуация. Восстановился после травмы основной голкипер команды Георгий Бущан, который провел уже поединок с «Фенербахче». Неплохо смотрится в центре поля голландец Джастин Лонвейк, призванный заменить травмированного Шапаренко. Должно благоприятно повлиять на психологическое состояние футболистов и долгожданное возвращение в Киев, ведь едва ли не главной причиной неудач динамовцев Луческу называет усталость от длительных переездов.

Впрочем, оценить, способно ли «Динамо» на турнирный камбек, по удачному матчу с «Черноморцем» довольно сложно. А вот встреча с куда более крепкой «Александрией» должна продемонстрировать, насколько киевляне готовы к финишному рывку перед зимней паузой.

Александрия

Команда Юрия Гуры демонстрирует уверенную игру, которая подкрепляется стабильным набором очков. Поражение во втором туре от «Металлиста» пока остается единственным для александрийцев. В актив «горожан» можно записать и ничью в противостоянии с «Шахтером», когда в конце встречи футболисты «Александрии» продемонстрировал характер и вырвали у соперников вполне приемлемый результат. А в прошлом туре от александрийцев пострадал «Колос», который разгромили подопечные Гуры.

Команда из Кировоградской области имеет сбалансированный состав, а стандартные положения в исполнении экс-динамовца Владислава Калитвинцева несут немалую угрозу соперникам александрийцев. Набирает форму и недавний лидер команды Кирилл Ковалец, которого летом этого года сватали в «Динамо». На ведущих ролях в «Александрии» и другой экс-динамовец – Андрей Цуриков, забивший в текущем чемпионате четыре гола. Кстати, свой дебютный гол Цуриков, выступавший тогда за запорожский «Металлург», забил в ворота именно «Динамо». Цуриков, как и Буяльский, претендует на звание лучшего футболиста октября, а Гура может стать лучшим тренером УПЛ прошлого месяца.

Органично вписались в игровую схему «желто-черных» и другие бывшие игроки киевлян: Сергей Рыбалка отличился тремя результативными ударами, а Викентий Волошин сделал три голевые передачи. Отметим и результативность Максима Третьякова. В матче против «Колоса» полузащитник оформил дубль, став лучшим бомбардиром в истории александрийского клуба (22 гола).

Статистика встреч

Всего «Динамо» и «Александрия» провели между собой 29 официальных матчей. 22 встречи завершились в пользу киевлян, 5 раз команды сыграли вничью и 2 раза победу праздновали александрийцы. Разница мячей составляет 68:16 в пользу динамовцев. Несмотря на такое подавляющее преимущество, «бело-синие» зачастую испытывают определенные трудности в противостояниях с «Александрией». Не стала исключением и прошлогодняя дуэль. Тогда подопечные Луческу вырвали победу на 7-й (!) компенсированной минуте благодаря пенальти в исполнении Цыганкова.

Прогноз на противостояние

Киевляне в Одессе немного укрепили свое психологическое состояние, а возвращение на родную арену должно еще более благоприятно сказаться на их моральном настрое. Но и александрийцы не собираются прерывать в Киеве свою беспроигрышную серию. Добавим к этому все еще наявные проблемы в игре киевлян и слаженность в игровом рисунке «Александрии». В предстоящей встрече спрогнозируем ничейный результат.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Бущан, Караваев, Попов, Забарный, Кендзера, Сидорчук, Лонвейк, Буяльский, Кабаев, Цыганков, Ванат.

«Александрия»: Билык, Цуриков, Бабогло, Бондаренко, Мирошниченко, Ковалец, Рыбалка, Демченко, Кожушко, Третьяков, Калитвинцев.

10 ноября, четверг