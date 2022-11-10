Первая победа в сезоне. Черноморец одолел Минай
Одесский клуб одержал первую победу в сезоне
Отчет по матчу ожидайте позже.
Украинская Премьер-Лига. 12-й тур.
«Минай» – «Черноморец» – 0:1
Путря, 5 пенальти
Шаран, 35, Трубочкин 73 – Манджрекар, 46, Кубемба 81
Манджрекар (71)
"Минай": Бандура, Горин, Гончар, Немчанинов, Трубочкин (Рогозинский, 79), Витенчук, Воробчак (Дмитрук, 67), Хахлев, Твердохлеб (Колесник, 79), Кулиев (Кравчук, 86), Коломоец (46)
"Черноморец": Непогодов, Ермаков, Манджрекар, Путря, Салюк, Кравченко, Плакса (Белый, 75), Брагару, Бобко (Политило, 68), Наумец, Кубемба (Гладкий, 85).
Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).
Стадион: "Минай" (Минай).
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