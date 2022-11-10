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Украина. Премьер лига
10 ноября 2022, 15:04 | Обновлено 10 ноября 2022, 15:14
164
1

Первая победа в сезоне. Черноморец одолел Минай

Одесский клуб одержал первую победу в сезоне

10 ноября 2022, 15:04 | Обновлено 10 ноября 2022, 15:14
164
1
Первая победа в сезоне. Черноморец одолел Минай

Отчет по матчу ожидайте позже.

Украинская Премьер-Лига. 12-й тур.

«Минай» – «Черноморец» – 0:1

Путря, 5 пенальти

Шаран, 35, Трубочкин 73 – Манджрекар, 46, Кубемба 81

Манджрекар (71)

"Минай": Бандура, Горин, Гончар, Немчанинов, Трубочкин (Рогозинский, 79), Витенчук, Воробчак (Дмитрук, 67), Хахлев, Твердохлеб (Колесник, 79), Кулиев (Кравчук, 86), Коломоец (46)

"Черноморец": Непогодов, Ермаков, Манджрекар, Путря, Салюк, Кравченко, Плакса (Белый, 75), Брагару, Бобко (Политило, 68), Наумец, Кубемба (Гладкий, 85).

Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).

Стадион: "Минай" (Минай).

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Минай Черноморец Одесса Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
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Источник Sport.ua
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Veter
Ну и первая победа над грозным Минаем в УПЛ. 
Мабуть пан Роман заехал в родную Коломыю помолиться.
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