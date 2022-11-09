Минай – Черноморец. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Роман Григорчук попробует впервые победить в сезоне
В четверг, 10 ноября, состоится поединок 12 тура Украинской Премьер-лиги, в котором будут играть закарпатский «Минай» и одесский «Черноморец». Игра пройдет в селе Минай на поле одноименного стадиона, начало – в 13:00.
«Минай»
Команда из Закарпатья проводит сезон все же, пожалуй, лучше, чем ожидалось. В предыдущие годы «Минай» занимал места, угрожавшие вылетом. В этом сезоне зона вылета тоже недалеко, однако есть команды, выступающие хуже, чем минайцы, поэтому текущее двенадцатое место – вполне приличный результат.
Но, конечно, плохой тот солдат, который не мечтает стать генералом. Конечно, о зоне еврокубков или что-то серьезное речь не идет даже близко, но здоровое желание побеждать должно присутствовать у каждой команды. К примеру, в матче предыдущего тура против «Днепра-1» подопечные Шарана по мере своих сил упорно атаковали и даже повели в счете. Правда, ненадолго – лидер чемпионата сразу же огрызнулся и вырвал победу. Однако желание закарпатцев приятно поразило.
Самая большая проблема команды – отсутствие забивного форварда. Вишневский пока не впечатляет, Байдал тоже ему не помогает. Возможно, будь в форме Евгений Селезнев, то смог бы исправить ситуацию. Но, во-первых, напомним, что Евгений за все время выступлений за «Минай» забил только один гол, во-вторых, сейчас из-за травмы или из-за проблем с весом вообще не попадает в заявку команды на матчи.
На фоне других выделяется Алексей Хахлев, но его стараний явно мало для стабилизации игры.
«Черноморец»
Если у «Миная» все более или менее некритично, то о «Черноморце» такого сказать нельзя. Одесская команда замыкает турнирную таблицу, набрав всего три очка в десяти матчах и не одержав ни одной победы. Интересно, что фрагментами одесситы показывают довольно неплохую игру, но для результата в виде очков постоянно чего-то не хватает – фарта, реализации, мастерства.
Правда, в 11 туре шансов для «Черноморца» набрать очки не было. Кризисное «Динамо» визуально легко разгромило «моряков», не дав им никакого шанса. Ну и в нападении одесситы имеют ситуацию, похожую на закарпатскую. Александр Гладкий уже не тянет хотя бы примерно свой прежний уровень, другие форварды тоже отстают. Как следствие – всего пять забитых голов в десяти матчах.
Пока об отставке Григорчука речь не идет, но вполне есть вероятность в случае провала в матче против «Миная» нам получить второе тренерское увольнение в сезоне. И все же допустим, что одесситы, как минимум, не проиграют и Роман Григорчук сохранит рабочее место.
Статистика встреч
Между собой команды сыграли трижды – раз выиграл «Минай», еще два матча закончились вничью, разница мячей 4-3.
Ориентировочные составы
«Минай»: Бандура, Горин, Гончар, Трубочкин, Немчанинов, Витенчук, Хахлев, Твердохлиб, Воробчак, Вишневский, Кулиев.
«Черноморец»: Непогодов, Селин, Джеймс, Билый, Путря, С. Кравченко, Плакса, Кузик, Бобко, Брагару, Гладкий.
Прогноз на противостояние
Предположим, что «Черноморец» прервет свою безвыигрышную серию в сезоне в матчах против «Миная», однако команда из Закарпатья даст бой.
10 ноября, четверг
|«Минай» – «Черноморец»
|Минай. Стадион «Минай». 13:00
|ТВ-трансляция на телеканале «Setanta Sports+» и на YouTube
|Арбитр: Анастасия Романюк (Ивано-Франковск).
|МИНАЙ - ЧЕРНОМОРЕЦ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
|Прогноз Sport.ua — 1:2
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