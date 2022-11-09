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  4. Минай - Черноморец. Текстовая трансляция матча
Украина. Премьер лига
09 ноября 2022, 21:55 |
57
0

Минай - Черноморец. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 12-го тура Украинской Премьер-лиги

09 ноября 2022, 21:55 |
57
0
Минай - Черноморец. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В четверг, 10 ноября, в рамках 12-го тура УПЛ состоится матч «Минай» - «Черноморец». Игра пройдет на стадионе «Минай» в однойменном поселке. Старт встречи - 13:00.

В турнирной таблице коллективы идут в нижней части. У одесситов дела очень плохи. «Моряки» за десять матчей добыли всего три очка и идут на последнем месте. Футбольный клуб из Одессы остается единственным, который ещё не добывал побед в этом сезоне. «Черноморец» забил всего 5 голов - это худший показатель в чемпионате.

У хозяев дела идут немножко лучше. Подопечные Владимира Шарана добыли 9 пунктов, что позволяет занимать двенадцатую строчку в табели о рангах.

Эта встреча будет четвертой в истории между клубами. Стоит отметить, что «Минай» ещё не проигрывал. Дебютная встреча между ними ещё в августе 2019 года завершилась минимальной победой представителей Закарпатья (1:0), а последующие два матча приносили командам по одному очку в зачет (1:1 и 2:2).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Минай» - «Черноморец», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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