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Украина. Премьер лига
10 ноября 2022, 19:00 | Обновлено 10 ноября 2022, 19:15
539
0

Роман ГРИГОРЧУК: «Мы выиграли закономерно»

Наставник «Черноморца» – о минимальной победе над «Минаем»

10 ноября 2022, 19:00 | Обновлено 10 ноября 2022, 19:15
539
0
Роман ГРИГОРЧУК: «Мы выиграли закономерно»
UA-Футбол/ Автор - Александр Приходько. Роман Григорчук

Главный тренер одесского «Черноморца» Роман Григорчук подвел итоги матча с «Минаем» (1:0) в 12-м туре УПЛ. Для одесситов это первая победа в нынешнем сезоне.

– Анализ сегодняшней игры положительный. Ведь мы сделали то, что было для нас самым главным – добились победы. Есть три очка.

Полагаю, что сегодняшнюю игру мы выиграли закономерно. У нас раньше были матчи, когда мы должны были не просто выигрывать, а выигрывать с уверенным счетом. Но не складывалось. А вот сегодня все в нашу пользу. Получили три очка. Всё нормально. Двигаемся дальше.

– Ощущалось, что на поле была нервная игра. Ожидали именно такого матча?
– Такая у нас лига – никому легко не бывает, никто легко не переигрывает другую команду. У нас все предыдущие матчи были напряжённые, у нас не было легких игр. Так что и сегодня мы не ожидали, что будет легко. Слава Богу, что победили.

– У Наумца сегодня была двойная мотивация?
– По идее должно так быть. Игрок своей предыдущей команде, как правило, забивает гол или выполняет в матче результативное действие. Сегодня он заработал пенальти. Но может занести себе игру в актив не только из-за этого.

– Последние двадцать минут матча были тяжелые, потому что команда играла вдесятером. Но команда собралась – каждый хотел отработать и за Джеймса. Это дало качество в обороне. Как вы считаете?
– Так и есть. Когда одного удаляют, все понимают, что должны сыграть не на 100, а на 115 процентов. Все, кто был на поле, сделали больше, чем должны делать в обычной ситуации. Я думаю, что чувствовалось, что мы играли в меньшинстве, потому что немного прижимались к своим владениям. Но очень много опасности у наших ворот не было, – сказал Григорчук.

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Источник UA-Football
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