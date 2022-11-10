10.11.2022, FT 0 : 1
Украина. Премьер лига10 ноября 2022, 16:07 |
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Минай – Черноморец – 0:1. Первый успех Одессы в сезоне. Видео гола и обзор
Фрагменты матча УПЛ
10 ноября 2022, 16:07 |
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«Черноморец» в матче чемпионата Украины обыграл «Минай» со счетом 1:0 благодаря голу Ильи Путри с пенальти. Для одесской команды это первая победа в нынешнем сезоне.
События матча
71’
Manjrekar James (Черноморец) получает красную карточку.
5’
ГОЛ ! С пенальти забил Илья Путря (Черноморец).
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