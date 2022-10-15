Шахтер отказал Динамо в переносе, нюансы телепула, падение в рейтинге УЕФА

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 14 октября.

1A Журналист: «Динамо просило перенести игру. Неужели трудно респектнуть?»

«Шахтер» отказал киевскому клубу в просьбе о переносе матча 7-го тура

1B. Динамо обращалось к Шахтеру. Клуб хотел перенести дерби, но получил отказ

Матч должен пройти 16 октября

2. Вот это поворот! Setanta хочет забрать у клубов телеправа бесплатно

УПЛ направила письмо в клубы, в котором предлагает пересмотреть условия

3. Де Дзерби устроил перепалку. Брайтон потерпел поражение от Брентфорда

Нападающий Айван Тони отметился дублем, дважды отправив мяч в ворота

4. Снова без побед. Минай разошелся миром с Вересом

Команда Владимира Шарана прервала серию из трех матчей без забитых мячей

5. Помощь Динамо. Бущан рассказал, когда сможет вернуться на поле

У Руслана Нещерета есть еще несколько недель

6. ВИДЕО. Защитник Днепра-1 Амаш – автор гола недели в Лиге конференций

Француз отличился в игре с «Вадуцом» (2:1)

7. Калинина не смогла обыграть представительницу рф на турнире в Румынии

Украинская теннисистка в трех сетах проиграла Анне Блинковой

8. Уайлдер возвращается. Хелениус – непростой оппонент, шансы на победу равны

Возвращение, которого ждал хевивейт

9A. Таблица коэффициентов. Нас обошла Турция. Украина теряет право на 5 клубов

Днепр-1 порадовал болельщиков, Шахтер упустил победу, у Динамо катастрофа

9B. Почему мне не жаль Динамо

Авторская колонка – о провале команды Луческу в Лиге Европы

10. Медведь и Журналист. Две истории о нашей войне

Сотрудники Sport.ua защищают Украину с оружием в руках