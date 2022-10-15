Шахтер отказал Динамо в переносе, нюансы телепула, падение в рейтинге УЕФА
Главные новости за 14 октября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 14 октября.
1A Журналист: «Динамо просило перенести игру. Неужели трудно респектнуть?»
«Шахтер» отказал киевскому клубу в просьбе о переносе матча 7-го тура
1B. Динамо обращалось к Шахтеру. Клуб хотел перенести дерби, но получил отказ
Матч должен пройти 16 октября
2. Вот это поворот! Setanta хочет забрать у клубов телеправа бесплатно
УПЛ направила письмо в клубы, в котором предлагает пересмотреть условия
3. Де Дзерби устроил перепалку. Брайтон потерпел поражение от Брентфорда
Нападающий Айван Тони отметился дублем, дважды отправив мяч в ворота
4. Снова без побед. Минай разошелся миром с Вересом
Команда Владимира Шарана прервала серию из трех матчей без забитых мячей
5. Помощь Динамо. Бущан рассказал, когда сможет вернуться на поле
У Руслана Нещерета есть еще несколько недель
6. ВИДЕО. Защитник Днепра-1 Амаш – автор гола недели в Лиге конференций
Француз отличился в игре с «Вадуцом» (2:1)
7. Калинина не смогла обыграть представительницу рф на турнире в Румынии
Украинская теннисистка в трех сетах проиграла Анне Блинковой
8. Уайлдер возвращается. Хелениус – непростой оппонент, шансы на победу равны
Возвращение, которого ждал хевивейт
9A. Таблица коэффициентов. Нас обошла Турция. Украина теряет право на 5 клубов
Днепр-1 порадовал болельщиков, Шахтер упустил победу, у Динамо катастрофа
9B. Почему мне не жаль Динамо
Авторская колонка – о провале команды Луческу в Лиге Европы
10. Медведь и Журналист. Две истории о нашей войне
Сотрудники Sport.ua защищают Украину с оружием в руках
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