Динамо обращалось к Шахтеру. Клуб хотел перенести дерби, но получил отказ

По информации ТаТоТаке, «Динамо» обращалось к руководству «Шахтера», чтобы перенести матч чемпионата Украины, который должен состояться 16 октября.

Однако киевский клуб получил отказ.

Ранее наставник Динамо Мирча Луческу говорил, что стоит перенести матч хотя бы на 17 октября, так как киевляне только в четверг сыграли в Лиге Европы, тогда как «Шахтер» свой матч Лиги чемпионов провел во вторник.

Кроме того, из-за массированных обстрелов россией территории Украины Луческу предложил сыграть в Польше, но пока планируется, что встреча пройдет во Львове.