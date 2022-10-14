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Украина. Премьер лига
14 октября 2022, 17:58 | Обновлено 14 октября 2022, 18:05
858
8

Динамо обращалось к Шахтеру. Клуб хотел перенести дерби, но получил отказ

Матч должен пройти 16 октября

14 октября 2022, 17:58 | Обновлено 14 октября 2022, 18:05
858
8
Динамо обращалось к Шахтеру. Клуб хотел перенести дерби, но получил отказ
ФК Шахтер

По информации ТаТоТаке, «Динамо» обращалось к руководству «Шахтера», чтобы перенести матч чемпионата Украины, который должен состояться 16 октября.

Однако киевский клуб получил отказ.

Ранее наставник Динамо Мирча Луческу говорил, что стоит перенести матч хотя бы на 17 октября, так как киевляне только в четверг сыграли в Лиге Европы, тогда как «Шахтер» свой матч Лиги чемпионов провел во вторник.

Кроме того, из-за массированных обстрелов россией территории Украины Луческу предложил сыграть в Польше, но пока планируется, что встреча пройдет во Львове.

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Динамо Киев Шахтер Донецк Шахтер - Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Мирча Луческу
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Источник ТаТоТаке
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Комментарии 8
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max max
шахтер не прав . почему матч пропустили? буду за динамо болеть.
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+7
avk2307
Шахтер как всегда Fair Play продемонстрировал.
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+3
Gregory Dnipro
Шахтер решил протянуть "весло" помощи !   
Ответить
+2
Хутин Пуйло
Естественно, не для того кротишки прошлый тур отдыхали, чтобы сейчас переносить
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+2
SandroKing
А от чего Динамо так устало? Игроки Шахтера играли на неделе, а динамовцы дурака  валяли как обычно.
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0
KIPR ALECS
ППЦ...пешком отходили с Ренном и им теперь отдых нужен до НГ может быть? Как всегда,все в Европе играют норм, а вот Динамо устало
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-2
Показать Скрыть 1 ответ
KIPR ALECS
Создали ДК тепличные условия...для этих мажоров, получайте плоды. Устали...ни стыда ни совести
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-6
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