Помощь Динамо. Бущан рассказал, когда сможет вернуться на поле

Вратарь «Динамо» Георгий Бущан рассказал о том, что через несколько недель должен вернуться на поле. Игрок восстанавливается после травмы колена.

Не играет и второй вратарь киевлян, Денис Бойко, поэтому шанс получит молодой Руслан Нещерет.

– Что касается моего самочувствия, я уже работаю на поле. Через пару недель надеюсь быть в строю вместе с командой. Нагрузку я получал в тренажерном зале, а теперь начал беговую работу на поле. И в ближайшее время планирую вернуться к команде. Досадно, что в у нас возникла столь сложная ситуация с травмами вратарей, да и результаты неутешительны. Но ребята хотят побеждать в каждом матче, просто нужно пережить этот сложный период.

Ни одна команда в Украине не провела вместе столько времени. С весны мы играем, товарищеские матчи, затем были сборы и начались официальные матчи. Отсутствие отдыха – это не жалоба, а фактор, возможно, тоже влияющий на результаты команды.

Но я уверен в ребятах и ​​в тренерском штабе, а также в том, что мы выйдем на надлежащий уровень и будем побеждать в каждом поединке.