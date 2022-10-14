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  4. Помощь Динамо. Бущан рассказал, когда сможет вернуться на поле
Украина. Премьер лига
14 октября 2022, 17:05 |
1489
2

Помощь Динамо. Бущан рассказал, когда сможет вернуться на поле

У Руслана Нещерета есть еще несколько недель

14 октября 2022, 17:05 |
1489
2
Помощь Динамо. Бущан рассказал, когда сможет вернуться на поле
ФК Динамо Киев

Вратарь «Динамо» Георгий Бущан рассказал о том, что через несколько недель должен вернуться на поле. Игрок восстанавливается после травмы колена.

Не играет и второй вратарь киевлян, Денис Бойко, поэтому шанс получит молодой Руслан Нещерет.

– Что касается моего самочувствия, я уже работаю на поле. Через пару недель надеюсь быть в строю вместе с командой. Нагрузку я получал в тренажерном зале, а теперь начал беговую работу на поле. И в ближайшее время планирую вернуться к команде. Досадно, что в у нас возникла столь сложная ситуация с травмами вратарей, да и результаты неутешительны. Но ребята хотят побеждать в каждом матче, просто нужно пережить этот сложный период.

Ни одна команда в Украине не провела вместе столько времени. С весны мы играем, товарищеские матчи, затем были сборы и начались официальные матчи. Отсутствие отдыха – это не жалоба, а фактор, возможно, тоже влияющий на результаты команды.

Но я уверен в ребятах и ​​в тренерском штабе, а также в том, что мы выйдем на надлежащий уровень и будем побеждать в каждом поединке.

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Динамо Киев Георгий Бущан Денис Бойко Руслан Нещерет
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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 2
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Andrey_1992
Бущана шкода в такій ситуації, він один з небагатьох динамівців, які дійсно грають, а не відбивають номер, ще Забарного з Циганковим можна виділити, це все
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+5
Gargantua
на весну будет готов как раз
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+1
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