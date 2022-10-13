Второй шанс. Сможет ли Нещерет стать основным вратарем Динамо

Киевское «Динамо» столкнулось с вратарской проблемой. После матча против «Фенербахче» травму получил Георгий Бущан. Основному вратарю «Динамо» была сделана операция на мениске и он должен вернуться в строй в конце октября. В матче УПЛ против «Руха» второй вратарь киевлян Денис Бойко получил также травму. По сообщению СМИ, у Дениса проблемы с крестообразными связками, и он может пропустить остаток сезона.

Нещерет не воспользовался первым шансом

Учитывая травму двух вратарей «Динамо», безальтернативным голкипером для Мирчи Луческу становится Руслан Нещерет. У 20-летнего уроженца Мукачево уже был шанс закрепиться в первой команде, но он не смог его использовать.

Осенью 2020 года «Динамо» смогло пройти квалификацию ЛЧ. Во втором туре в команде начали фиксировать первые случаи коронавируса. Перед матчем против «Ференцвароша» положительные тесты сдали Бущан и Миколенко, а на следующую игру против Барселоны Мирча Луческу уже едва смог набрать 11 игроков из-за того же ковида. Вне игры оказались два вратаря: Бойко и Бущан. Поэтому на «Камп Ноу» играл Нещерет. Руслан каши не испортил, его вины в пропущенных голах не было, напротив, он получил много комплиментов за свой дебют в ЛЧ.



ФК Динамо

А вот в следующей игре Нещерет ошибся. В матче против «Шахтера» Руслан неуверенно сыграл на выходе, что позволило Жуниору Мораесу забить первый гол, фактически решивший судьбу матча. Киевляне пошли отыгрываться и получили удаление капитана Сергея Сидорчука. После этого поправились первый и второй номера, а Нещерет сел на скамейку запасных.

Луческу был доволен Бущаном, а Бойко использовал для ротации и выступлений в Кубке Украины. Руслану дали шанс реабилитироваться в матче против «Мариуполя», завершившемся удалением Нещерета еще в первом тайме. После этого разговоры о первой команде потеряли свою актуальность.

Теперь для уроженца Мукачево есть еще одна возможность попробовать свои силы в первой команде. Конечно, за два года он стал старше, набрался опыта и более готов психологически и физически.

Впереди «Динамо» предстоит попытка исправить положение в Лиге Европы. В УПЛ права на ошибку уже нет, потому что конкуренты и так оторвались. В октябре команду Луческу ждут матчи Лиги Европы против «Ренна» и АЕКа, а в чемпионате - поединки против «Шахтера», «Металлиста», «Ворсклы», «Кривбасса». Ни единого проходного матча. Все соперники сложные. Поэтому от Руслана уже не будут требовать просто подмены Бойко или Бущана, а действительно надежной и хорошей игры.

Преемник Бущана

О Руслане в футбольных кругах говорят уже давно. Еще в 16 лет ему выдавали авансы и считали одним из главных вратарских талантов Украины. Нещерет был вратарем «Динамо» в Юношеской Лиге УЕФА 4 сезона. Играл за юношеские сборные Украины своего возраста (команда Владимира Езерского так и не смогла никуда квалифицироваться). В текущем созыве молодежной сборной Украины наравне с Анатолием Трубиным был основным вратарем Руслана Ротаня. Летом есть все шансы поехать на Евро-2023.

Для примера, Трубину таких авансов не давали. Просто звезды так сложились, что он получил свой шанс в «Шахтере». Плюс нужно было думать о замене Пятову. У «Динамо» конкуренты помоложе.

У Нещерета очень хорошие от природы данные для вратаря. Он имеет рост 190 см. Фактурный, хладнокровный, психологически стойкий, уверенный в себе. Хорошая реакция, игра на линии. Привычные проблемы для вратарей динамовцев в игре на выходах и ногами, но в этих компонентах Руслан добавил за последнее время.

Проблема Нещерета – «Динамо». В любой другой команде УПЛ, кроме «Шахтера», он бы уже давно играл. Не зря ходили летом разговоры о его аренде в «Днепр-1». Но уровень вратаря у «Динамо» должен быть очень высоким, и на этой позиции всегда конкуренция. Надежной игры от вратаря требуют сразу. Киевские болельщики воспитывались на надежной игре вратарей. Александр Шовковский очень высоко поднял вратарскую планку. Поэтому каждому новому вратарю непросто тянуться к ней.

Европейские клубы обращали внимание на украинского вратаря. Была информация, что «Монако» интересовался Русланом. Но уйти из «Динамо» очень тяжело, особенно в статусе талантливого вратаря.

Да и травмы мешают. Только в 2022 году Руслан дважды ломал нос. До этого хватало разных повреждений, которые отнимали много игрового времени и не давали возможности развития карьеры.

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Нещерет и Георгий Бущан (справа)

Руслан избрал вариант Лунина. Ждет своего шанса в Киеве и не хочет набираться опыта по арендам. Возможно, в этом есть некая рациональность, потому что очень похожий путь прошел Бущан, который долго был в роли запасного голкипера, но смог заиграть ближе к 25 годам.

Свои шансы у Руслана будут. Контракт Бойко с «Динамо» завершается в конце сезона. Кроме того, опытный вратарь рискует не сыграть в текущем сезоне из-за травмы колена. Нещерет автоматически становится вторым вратарем в системе Луческу и будет получать больше игровой практики.

Если сможет проявить себя в октябрьских матчах, то реально будет конкурировать с Бущаном за позицию первого номера. Если снова не получится, то будет ждать своего очередного шанса, который обязательно придет. Трансфер Бущана может состояться в любой момент, и к этому нужно быть готовым.