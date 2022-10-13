Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Второй шанс. Сможет ли Нещерет стать основным вратарем Динамо
Украина. Премьер лига
13 октября 2022, 14:41 | Обновлено 13 октября 2022, 14:44
666
0

Второй шанс. Сможет ли Нещерет стать основным вратарем Динамо

Блогер Sport.ua – о голкипере, который из-за травм Бущана и Бойко получил шанс проявить себя

13 октября 2022, 14:41 | Обновлено 13 октября 2022, 14:44
666
0
Второй шанс. Сможет ли Нещерет стать основным вратарем Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Нещерет

Киевское «Динамо» столкнулось с вратарской проблемой. После матча против «Фенербахче» травму получил Георгий Бущан. Основному вратарю «Динамо» была сделана операция на мениске и он должен вернуться в строй в конце октября. В матче УПЛ против «Руха» второй вратарь киевлян Денис Бойко получил также травму. По сообщению СМИ, у Дениса проблемы с крестообразными связками, и он может пропустить остаток сезона.

Нещерет не воспользовался первым шансом

Учитывая травму двух вратарей «Динамо», безальтернативным голкипером для Мирчи Луческу становится Руслан Нещерет. У 20-летнего уроженца Мукачево уже был шанс закрепиться в первой команде, но он не смог его использовать.

Осенью 2020 года «Динамо» смогло пройти квалификацию ЛЧ. Во втором туре в команде начали фиксировать первые случаи коронавируса. Перед матчем против «Ференцвароша» положительные тесты сдали Бущан и Миколенко, а на следующую игру против Барселоны Мирча Луческу уже едва смог набрать 11 игроков из-за того же ковида. Вне игры оказались два вратаря: Бойко и Бущан. Поэтому на «Камп Ноу» играл Нещерет. Руслан каши не испортил, его вины в пропущенных голах не было, напротив, он получил много комплиментов за свой дебют в ЛЧ.


ФК Динамо

А вот в следующей игре Нещерет ошибся. В матче против «Шахтера» Руслан неуверенно сыграл на выходе, что позволило Жуниору Мораесу забить первый гол, фактически решивший судьбу матча. Киевляне пошли отыгрываться и получили удаление капитана Сергея Сидорчука. После этого поправились первый и второй номера, а Нещерет сел на скамейку запасных.

Луческу был доволен Бущаном, а Бойко использовал для ротации и выступлений в Кубке Украины. Руслану дали шанс реабилитироваться в матче против «Мариуполя», завершившемся удалением Нещерета еще в первом тайме. После этого разговоры о первой команде потеряли свою актуальность.

Теперь для уроженца Мукачево есть еще одна возможность попробовать свои силы в первой команде. Конечно, за два года он стал старше, набрался опыта и более готов психологически и физически.

Впереди «Динамо» предстоит попытка исправить положение в Лиге Европы. В УПЛ права на ошибку уже нет, потому что конкуренты и так оторвались. В октябре команду Луческу ждут матчи Лиги Европы против «Ренна» и АЕКа, а в чемпионате - поединки против «Шахтера», «Металлиста», «Ворсклы», «Кривбасса». Ни единого проходного матча. Все соперники сложные. Поэтому от Руслана уже не будут требовать просто подмены Бойко или Бущана, а действительно надежной и хорошей игры.

Преемник Бущана

О Руслане в футбольных кругах говорят уже давно. Еще в 16 лет ему выдавали авансы и считали одним из главных вратарских талантов Украины. Нещерет был вратарем «Динамо» в Юношеской Лиге УЕФА 4 сезона. Играл за юношеские сборные Украины своего возраста (команда Владимира Езерского так и не смогла никуда квалифицироваться). В текущем созыве молодежной сборной Украины наравне с Анатолием Трубиным был основным вратарем Руслана Ротаня. Летом есть все шансы поехать на Евро-2023.

Для примера, Трубину таких авансов не давали. Просто звезды так сложились, что он получил свой шанс в «Шахтере». Плюс нужно было думать о замене Пятову. У «Динамо» конкуренты помоложе.

У Нещерета очень хорошие от природы данные для вратаря. Он имеет рост 190 см. Фактурный, хладнокровный, психологически стойкий, уверенный в себе. Хорошая реакция, игра на линии. Привычные проблемы для вратарей динамовцев в игре на выходах и ногами, но в этих компонентах Руслан добавил за последнее время.

Проблема Нещерета – «Динамо». В любой другой команде УПЛ, кроме «Шахтера», он бы уже давно играл. Не зря ходили летом разговоры о его аренде в «Днепр-1». Но уровень вратаря у «Динамо» должен быть очень высоким, и на этой позиции всегда конкуренция. Надежной игры от вратаря требуют сразу. Киевские болельщики воспитывались на надежной игре вратарей. Александр Шовковский очень высоко поднял вратарскую планку. Поэтому каждому новому вратарю непросто тянуться к ней.

Европейские клубы обращали внимание на украинского вратаря. Была информация, что «Монако» интересовался Русланом. Но уйти из «Динамо» очень тяжело, особенно в статусе талантливого вратаря.

Да и травмы мешают. Только в 2022 году Руслан дважды ломал нос. До этого хватало разных повреждений, которые отнимали много игрового времени и не давали возможности развития карьеры.

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Нещерет и Георгий Бущан (справа)

Руслан избрал вариант Лунина. Ждет своего шанса в Киеве и не хочет набираться опыта по арендам. Возможно, в этом есть некая рациональность, потому что очень похожий путь прошел Бущан, который долго был в роли запасного голкипера, но смог заиграть ближе к 25 годам.

Свои шансы у Руслана будут. Контракт Бойко с «Динамо» завершается в конце сезона. Кроме того, опытный вратарь рискует не сыграть в текущем сезоне из-за травмы колена. Нещерет автоматически становится вторым вратарем в системе Луческу и будет получать больше игровой практики.

Если сможет проявить себя в октябрьских матчах, то реально будет конкурировать с Бущаном за позицию первого номера. Если снова не получится, то будет ждать своего очередного шанса, который обязательно придет. Трансфер Бущана может состояться в любой момент, и к этому нужно быть готовым.

По теме:
Владимир ЕЗЕРСКИЙ: «Динамо пора порадовать фанатов на передовой»
Доминик ГАШЕК: «Спасибо Украине, что защищает нас. Мы это очень ценим»
Игорь ЦЫГАНЫК: «Ренн выглядит сильнее Динамо»
Руслан Нещерет статьи эксклюзив выбор редакции Динамо Киев
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Сергей Тищенко
Сергей Тищенко Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Барселона – Интер – 3:3. Феноменальный Роберт! Видео голов и обзор матча
Футбол | 13 октября 2022, 01:25 0
Барселона – Интер – 3:3. Феноменальный Роберт! Видео голов и обзор матча
Барселона – Интер – 3:3. Феноменальный Роберт! Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 4-го тура Лиги чемпионов

Палкин не согласен с Луческу. Где пройдет матч Шахтер — Динамо?
Футбол | 13 октября 2022, 10:27 27
Палкин не согласен с Луческу. Где пройдет матч Шахтер — Динамо?
Палкин не согласен с Луческу. Где пройдет матч Шахтер — Динамо?

Пока что планируют играть во Львове

Птенцы Пепа. Пять экс-подопечных Гвардиолы, ныне работающих тренерами
Футбол | 12.10.2022, 16:00
Птенцы Пепа. Пять экс-подопечных Гвардиолы, ныне работающих тренерами
Птенцы Пепа. Пять экс-подопечных Гвардиолы, ныне работающих тренерами
ЛУЧЕСКУ: «У нас остался только один вратарь. И мы взяли 17-летнего кипера»
Футбол | 12.10.2022, 21:12
ЛУЧЕСКУ: «У нас остался только один вратарь. И мы взяли 17-летнего кипера»
ЛУЧЕСКУ: «У нас остался только один вратарь. И мы взяли 17-летнего кипера»
Виталий МИКОЛЕНКО: «Был страх вылета Эвертона из АПЛ. А сейчас мы кайфуем»
Футбол | 13.10.2022, 11:11
Виталий МИКОЛЕНКО: «Был страх вылета Эвертона из АПЛ. А сейчас мы кайфуем»
Виталий МИКОЛЕНКО: «Был страх вылета Эвертона из АПЛ. А сейчас мы кайфуем»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Модрич подарил футболку Реала мальчику из Мариуполя
ФОТО. Модрич подарил футболку Реала мальчику из Мариуполя
12.10.2022, 17:11 4
Футбол
Левандовски спас игру. Барса и Интер сыграли невероятный триллер
Левандовски спас игру. Барса и Интер сыграли невероятный триллер
12.10.2022, 23:59 14
Футбол
Зеленский рассказал, сколько дронов Шахид заказала россия у Ирана
Зеленский рассказал, сколько дронов Шахид заказала россия у Ирана
11.10.2022, 19:11 1
Война
Шахтер – Реал Мадрид – 1:1. Драма в Варшаве. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Реал Мадрид – 1:1. Драма в Варшаве. Видео голов и обзор матча
12.10.2022, 00:35 10
Футбол
Теофимо Лопес сразится с бывшим соперником Ломаченко
Теофимо Лопес сразится с бывшим соперником Ломаченко
12.10.2022, 07:49
Бокс
Снова разгром. Шахтер U-19 повторно проиграл сверстникам из Реала
Снова разгром. Шахтер U-19 повторно проиграл сверстникам из Реала
11.10.2022, 15:07 4
Футбол
Теннисистов из россии и беларуси допустили к Australian Open. Но с условием
Теннисистов из россии и беларуси допустили к Australian Open. Но с условием
12.10.2022, 16:43 4
Теннис
Сборная Украины обыграла Фарерские острова в отборочном турнире Евро-2024
Сборная Украины обыграла Фарерские острова в отборочном турнире Евро-2024
12.10.2022, 22:38 1
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности