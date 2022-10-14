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Англия
14 октября 2022, 23:59 | Обновлено 15 октября 2022, 00:22
276
0

Де Дзерби устроил перепалку. Брайтон потерпел поражение от Брентфорда

Нападающий Айван Тони отметился дублем, дважды отправив мяч в ворота

14 октября 2022, 23:59 | Обновлено 15 октября 2022, 00:22
276
0
Де Дзерби устроил перепалку. Брайтон потерпел поражение от Брентфорда
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 11-го тура чемпионата Англии «Брентфорд» дома обыграл «Брайтон» со счетом 2:0.

Нападающий Айван Тоуни отметился дублем, дважды отправив мяч в ворота «Брайтона».

Наставник «Брайтона» Роберто Де Дзерби, экс-коуч «Шахтера», устроил перепалку с визави из Брентфорда и получил предупреждение от главного судьи.

«Брайтон» снова проиграл и идет на 7-й позиции (14 очков). «Брентфорд» набрал 13 очков и занимает 8-е место в АПЛ.

АПЛ. 11-й тур

Брентфорд – Брайтон – 2:0

Голы: Тоуни, 27, 64 (пен).

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Айван Тоуни Брайтон Брентфорд Роберто Де Дзерби Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
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Источник Sport.ua
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