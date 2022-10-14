Де Дзерби устроил перепалку. Брайтон потерпел поражение от Брентфорда

В матче 11-го тура чемпионата Англии «Брентфорд» дома обыграл «Брайтон» со счетом 2:0.

Нападающий Айван Тоуни отметился дублем, дважды отправив мяч в ворота «Брайтона».

Наставник «Брайтона» Роберто Де Дзерби, экс-коуч «Шахтера», устроил перепалку с визави из Брентфорда и получил предупреждение от главного судьи.

«Брайтон» снова проиграл и идет на 7-й позиции (14 очков). «Брентфорд» набрал 13 очков и занимает 8-е место в АПЛ.

АПЛ. 11-й тур

Брентфорд – Брайтон – 2:0

Голы: Тоуни, 27, 64 (пен).