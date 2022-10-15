Брентфорд – Брайтон – 2:0. Поражение Де Дзерби. Супергол Тоуни. Видео голов
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В матче 11-го тура чемпионата Англии «Брентфорд» дома обыграл «Брайтон» со счетом 2:0.
Нападающий Айван Тоуни отметился дублем, дважды отправив мяч в ворота «Брайтона».
Наставник «Брайтона» Роберто Де Дзерби, экс-коуч «Шахтера», устроил перепалку с визави из Брентфорда и получил предупреждение от главного судьи.
«Брайтон» снова проиграл и идет на 7-й позиции (14 очков). «Брентфорд» набрал 13 очков и занимает 8-е место в АПЛ.
АПЛ. 11-й тур
Брентфорд – Брайтон – 2:0
Голы: Тоуни, 27, 64 (пен).
События матча
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