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Чемпионат Англии
Брентфорд
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Англия
15 октября 2022, 03:45 | Обновлено 15 октября 2022, 04:01
68
1

Брентфорд – Брайтон – 2:0. Поражение Де Дзерби. Супергол Тоуни. Видео голов

Смотрите видеообзор матча 11-го тура чемпионата Англии

15 октября 2022, 03:45 | Обновлено 15 октября 2022, 04:01
68
1
Брентфорд – Брайтон – 2:0. Поражение Де Дзерби. Супергол Тоуни. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Де Дзерби

В матче 11-го тура чемпионата Англии «Брентфорд» дома обыграл «Брайтон» со счетом 2:0.

Нападающий Айван Тоуни отметился дублем, дважды отправив мяч в ворота «Брайтона».

Наставник «Брайтона» Роберто Де Дзерби, экс-коуч «Шахтера», устроил перепалку с визави из Брентфорда и получил предупреждение от главного судьи.

«Брайтон» снова проиграл и идет на 7-й позиции (14 очков). «Брентфорд» набрал 13 очков и занимает 8-е место в АПЛ.

АПЛ. 11-й тур

Брентфорд – Брайтон – 2:0

Голы: Тоуни, 27, 64 (пен).

События матча

64’
ГОЛ ! С пенальти забил Иван Тони (Брентфорд).
27’
ГОЛ ! Мяч забил Иван Тони (Брентфорд).
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Источник Sport.ua
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Canadian_stallion
Владение мячом - 73%, а голов нет… где то я это видел
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