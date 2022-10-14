Таблица коэффициентов. Нас обошла Турция. Украина теряет право на 5 клубов
Днепр-1 порадовал болельщиков, Шахтер упустил победу, у Динамо катастрофа
Три украинские команды в мид-уик с переменным успехом провели матчи 3-го тура еврокубков. В таблице коэффициентов УЕФА Украина пропустила вперед Турцию и потеряла 15-ю позицию, которая дает право на участие 5 команд через один евросезон.
11 октября в 3-м туре Лиги чемпионов «Шахтер» на последних секундах игры упустил победу против «Реала» (1:1).
13 октября «Днепр-1» за счет победного гола Артема Довбика на 90+1 минуте переиграл «Вадуц» из Лихтенштейна (2:1). А вот столичное «Динамо» в Лиге Европы потерпело 4-е подряд фиаско, снова проиграв французскому «Ренну» (0:1).
За неделю Украина прибавила к рейтингу 0.600 баллов (победа и ничья дали 3 очка, деленные на 5 клубов). Сезонный набор составляет 3.700, и это 25-е место в текущей еврокампании.
В 5-летнем рейтинге, который примет завершенный вид будущей весной, Украина спустилась с 15 на 16-е место (27.500 балла), пропустив вперед Турцию.
У Турции 4 клуба одержали в четверг 4 победы (Фенербахче, Трабзонспор, Башакшехир, Сивасспор) и совершила мощнейший рывок на 4 позиции вверх (+2.200 за неделю с учетом бонусов за проход дальше), обогнав заодно Украину, Швейцарию, Данию и россию.
При таком раскладе, в случая финиша весной на 16-й позиции, Украина через сезон будет представлена только четырьмя клубами (лишь одним в Лиге чемпионов и тремя в Лиге конференций).
Из плюсов ситуации отметим, что у плохо идут дела у Швейцарии, которая понизилась до 15-й позиции. Цюрих проиграл 4-й матч подряд, а Базель наиграл лишь на ничью, правда остается лидером своей группы.
Достижения за неделю у конкурентов:
- 11. Сербия: +0.500 (два клуба в игре) = 30.875
- 12. Норвегия: +0.500 (два клуба) = 28.750
- 13. Чехия: +0.500 (три клуба) = 28.050
- 14. Турция +2.200 (четыре клуба) = 27.900
- 15. Швейцария: +0.250 (два клуба) = 27.675
- 16. Украина: +0.600 (три клуба) = 27.500
Впереди еще 2 еврокубковых недели в этом году и 6 матчей украинских команд. И надеемся на евровесну.
Таблица коэффициентов УЕФА 2023
Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2024/25)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Откровенно плохая игра все же закончилась с нужным днепрянам результатом
Сотрудники Sport.ua Михаил Шаповалов и Максим Гаптар защищают Украину с оружием в руках