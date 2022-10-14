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Лига чемпионов
14 октября 2022, 12:20 | Обновлено 14 октября 2022, 12:36
503
2

Таблица коэффициентов. Нас обошла Турция. Украина теряет право на 5 клубов

Днепр-1 порадовал болельщиков, Шахтер упустил победу, у Динамо катастрофа

14 октября 2022, 12:20 | Обновлено 14 октября 2022, 12:36
503
2
Таблица коэффициентов. Нас обошла Турция. Украина теряет право на 5 клубов
СК Днепр-1

Три украинские команды в мид-уик с переменным успехом провели матчи 3-го тура еврокубков. В таблице коэффициентов УЕФА Украина пропустила вперед Турцию и потеряла 15-ю позицию, которая дает право на участие 5 команд через один евросезон.

11 октября в 3-м туре Лиги чемпионов «Шахтер» на последних секундах игры упустил победу против «Реала» (1:1).

13 октября «Днепр-1» за счет победного гола Артема Довбика на 90+1 минуте переиграл «Вадуц» из Лихтенштейна (2:1). А вот столичное «Динамо» в Лиге Европы потерпело 4-е подряд фиаско, снова проиграв французскому «Ренну» (0:1).

За неделю Украина прибавила к рейтингу 0.600 баллов (победа и ничья дали 3 очка, деленные на 5 клубов). Сезонный набор составляет 3.700, и это 25-е место в текущей еврокампании.

В 5-летнем рейтинге, который примет завершенный вид будущей весной, Украина спустилась с 15 на 16-е место (27.500 балла), пропустив вперед Турцию.

У Турции 4 клуба одержали в четверг 4 победы (Фенербахче, Трабзонспор, Башакшехир, Сивасспор) и совершила мощнейший рывок на 4 позиции вверх (+2.200 за неделю с учетом бонусов за проход дальше), обогнав заодно Украину, Швейцарию, Данию и россию.

При таком раскладе, в случая финиша весной на 16-й позиции, Украина через сезон будет представлена только четырьмя клубами (лишь одним в Лиге чемпионов и тремя в Лиге конференций).

Из плюсов ситуации отметим, что у плохо идут дела у Швейцарии, которая понизилась до 15-й позиции. Цюрих проиграл 4-й матч подряд, а Базель наиграл лишь на ничью, правда остается лидером своей группы.

Достижения за неделю у конкурентов:

  • 11. Сербия: +0.500 (два клуба в игре) = 30.875
  • 12. Норвегия: +0.500 (два клуба) = 28.750
  • 13. Чехия: +0.500 (три клуба) = 28.050
  • 14. Турция +2.200 (четыре клуба) = 27.900
  • 15. Швейцария: +0.250 (два клуба) = 27.675
  • 16. Украина: +0.600 (три клуба) = 27.500

Впереди еще 2 еврокубковых недели в этом году и 6 матчей украинских команд. И надеемся на евровесну.

Таблица коэффициентов УЕФА 2023

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2024/25)

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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anacreon
Якби нікчемне Динамо набрало хоч трохи очок, то вже могли б когось перегнати. Дякувати Богу, що хоч Дніпро набирає очки за себе і за Динамо. Дякуючи голу Довбика на останніх секундах хоч трохи набрали.
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DK1961
Да не надо нам пять клубов! Достаточно вполне 4, а еще лучше - 3! Тогда появится шанс резко подняться выше в таблице коэффициентов за счет именно того, что эти три клуба будут набирать очки, а делиться общая сумма будет именно на тройку (или если 4 клуба - на четверку). Лучше СЕЙЧАС упасть, чтобы потом подняться - многие страны проходили этот путь в таблице коэффициентов. Туристов типа Колоса, Ворсклы и т.п. - не надо!
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