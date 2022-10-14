Таблица коэффициентов. Нас обошла Турция. Украина теряет право на 5 клубов

Три украинские команды в мид-уик с переменным успехом провели матчи 3-го тура еврокубков. В таблице коэффициентов УЕФА Украина пропустила вперед Турцию и потеряла 15-ю позицию, которая дает право на участие 5 команд через один евросезон.

11 октября в 3-м туре Лиги чемпионов «Шахтер» на последних секундах игры упустил победу против «Реала» (1:1).

13 октября «Днепр-1» за счет победного гола Артема Довбика на 90+1 минуте переиграл «Вадуц» из Лихтенштейна (2:1). А вот столичное «Динамо» в Лиге Европы потерпело 4-е подряд фиаско, снова проиграв французскому «Ренну» (0:1).

За неделю Украина прибавила к рейтингу 0.600 баллов (победа и ничья дали 3 очка, деленные на 5 клубов). Сезонный набор составляет 3.700, и это 25-е место в текущей еврокампании.

В 5-летнем рейтинге, который примет завершенный вид будущей весной, Украина спустилась с 15 на 16-е место (27.500 балла), пропустив вперед Турцию.

У Турции 4 клуба одержали в четверг 4 победы (Фенербахче, Трабзонспор, Башакшехир, Сивасспор) и совершила мощнейший рывок на 4 позиции вверх (+2.200 за неделю с учетом бонусов за проход дальше), обогнав заодно Украину, Швейцарию, Данию и россию.

При таком раскладе, в случая финиша весной на 16-й позиции, Украина через сезон будет представлена только четырьмя клубами (лишь одним в Лиге чемпионов и тремя в Лиге конференций).

Из плюсов ситуации отметим, что у плохо идут дела у Швейцарии, которая понизилась до 15-й позиции. Цюрих проиграл 4-й матч подряд, а Базель наиграл лишь на ничью, правда остается лидером своей группы.

Достижения за неделю у конкурентов:

11. Сербия: +0.500 (два клуба в игре) = 30.875

12. Норвегия: +0.500 (два клуба) = 28.750

13. Чехия: +0.500 (три клуба) = 28.050

14. Турция +2.200 (четыре клуба) = 27.900

15. Швейцария: +0.250 (два клуба) = 27.675

16. Украина: +0.600 (три клуба) = 27.500

Впереди еще 2 еврокубковых недели в этом году и 6 матчей украинских команд. И надеемся на евровесну.

Таблица коэффициентов УЕФА 2023

Текущий рейтинг (влияет на распределение путевок в сезоне 2024/25)