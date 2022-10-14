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Лига конференций
14 октября 2022, 01:35 | Обновлено 14 октября 2022, 01:41
30
0

Итоги 4-го тура Лиги конференций. Победа Днепра-1, Аполлон остановил Алкмар

13 октября состоялись матчи 4-го тура Лиги конференций

14 октября 2022, 01:35 | Обновлено 14 октября 2022, 01:41
30
0
Итоги 4-го тура Лиги конференций. Победа Днепра-1, Аполлон остановил Алкмар
Getty Images/Global Images Ukraine

13 октября состоялись матчи 4-го тура Лиги конференций. Ниже приведены их результаты.

«Днепр-1» в компенсированное время благодаря голу Артема Довбика нанес поражение «Вадуцу» из Лихтенштейна (2:1).

В другом матче игрового дня кипрский «Аполлон» остановил серию побед «АЗ Алкмаар» (1:0).

🏆 Лига конференций 2022/23

4-й тур, 13 октября

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Источник Sport.ua
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