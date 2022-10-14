Лига конференций14 октября 2022, 01:35 | Обновлено 14 октября 2022, 01:41
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Итоги 4-го тура Лиги конференций. Победа Днепра-1, Аполлон остановил Алкмар
13 октября состоялись матчи 4-го тура Лиги конференций
14 октября 2022, 01:35 | Обновлено 14 октября 2022, 01:41
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13 октября состоялись матчи 4-го тура Лиги конференций. Ниже приведены их результаты.
«Днепр-1» в компенсированное время благодаря голу Артема Довбика нанес поражение «Вадуцу» из Лихтенштейна (2:1).
В другом матче игрового дня кипрский «Аполлон» остановил серию побед «АЗ Алкмаар» (1:0).
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🏆 Лига конференций 2022/23
4-й тур, 13 октября
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