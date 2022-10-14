Итоги 4-го тура Лиги Европы. МЮ с Роналду еле победил команду Безуса

13 октября состоялись матчи 4-го тура Лиги Европы. Ниже приведены их результаты.

Киевское «Динамо» в условно домашнем матче в Кракове второй раз проиграло французской команде «Ренн» (0:1). Команда Мирчи Луческу идет с четырьмя поражениями и не набрала ни одного очка.

Английский «Манчестер Юнайтед» с участием португальского форварда Криштиану Роналду с большим трудом дома победил кипрскую «Омонию» (3:2) благодаря голу Мактоминея на 90+3 минуте. Украинец Роман Безус весь матч оставался в резерве у гостей.

🏆 Лига Европы 2022/23

4-й тур, 13 октября