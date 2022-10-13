Осталась борьба за Лигу конференций. Динамо снова проиграло Ренну

Номинально домашний поединок против «Ренна» стал последней возможностью для киевлян остаться в числе соискателей путевки в плей-офф Лиги Европы. Неделю назад «бело-синие» на последних минутах упустили ничью с «красно-черными». Роковую ошибку допустил Попов, который, похоже, попал под обструкцию тренерского штаба. Защитник был заменен сразу после своей оплошности в Ренне, не играл он и в матче Премьер-лиги против «Руха». Оказался на скамейке запасных Попов и в сегодняшнем поединке. Отметим появление на последнем рубеже Руслана Нещерета, который заменил травмированного Бойко.

«Красно-черные» активно начали встречу, явно намереваясь не откладывать со взятием ворот «Динамо». Руслану Нещерету пришлось вступать в игру после ударов Д.Дуэ и Бурижо, а в еще одном эпизоде тот же Бурижо пробил рядом со штангой. Впрочем, стартовую агрессию соперников киевлянам вскоре удалось подавить, и игра переместилась в центр поля.



Фото – Динамо Киев

Правда, с созданием угроз воротам «Ренна» у «бело-синих» возникали проблемы. Активностью на правом фланге выделялся Тымчик, но его навесным передачам не хватало точности. Первый острый момент динамовцев состоялся благодаря дальнему удару Гармаша, с которым в падении справился Манданда. Киевляне держали «красно-черных» на расстоянии от своей штрафной, но на 30-й минуте дали пространство Мелингу, и его удар едва не достиг цели.

«Динамо» в первой половине встречи выглядело вполне достойно, а в компенсированное время острый прострел Цыганкова не нашел партнеров. Начало второго тайма завершилось для «бело-синих» неприятностями. После навеса с углового киевляне оставили без присмотра в своей вратарской Ву, который переправил мяч в ворота.



Фото – Динамо Киев

Киевляне попытались сразу организовать свой ответ, но надолго их не хватило. «Красно-черные» грамотно «сушили» игру и даже атаковали больше, чем проигрывавшие соперники. Немало проблем динамовцам доставляли стандарты в исполнении футболистов «Ренна». После одного из угловых преимущество своей команды едва не удвоил Теате.

Тренерский штаб Мирчи Луческу пытался заменами переломить ход матча, использовав все пять опций. Но на атакующую игру «Динамо» изменения не повлияли: «красно-черные» контролировали развитие событий и держали киевлян вдали от своей штрафной. Единственный шанс вырвать ничью был на седьмой компенсированной минуте у Караваева, который перед штрафной поймал отскок и немного не попал в угол.



Фото – Динамо Киев

«Динамо» потерпело очередное (четвертое) поражение в группе Лиги Европы и с нулем очков замыкает турнирную таблицу. Теперь подопечные Мирчи Луческу могут побороться только за третье место и возможность выйти в евровесну в качестве участника Лиги конференций.

Лига Европы. Группа В.

«Динамо» – «Ренн» – 0:1

Ву (48)

Беседин (45), Тымчик (53), Ванат (90+5) – Бурижо (24), Д. Дуэ (70)

«Динамо»: Нещерет, Тымчик (Караваев, 77), Забарный, Сирота, Дубинчак (Вивчаренко, 66), Сидорчук, Шепелев (Андриевский, 70), Буяльский, Цыганков, Гармаш (Кабаев, 66), Беседин (Ванат, 66)

«Ренн»: Манданда, Мелинг, Теат, Ву, Ассиньон, Майер, Угочукву, Бурижо (Трюффер, 84), Террье (Сулемана, 66), Калимуэндо-Муинга (Тэт, 73), Д.Дуэ (Гуйри, 73)

Арбитр: Сердар Гезюбююк (Нидерланды)

Стадион «Краковия» (Краков, Польша)

ДИНАМО – РЕНН. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА