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Лига Европы
Динамо Киев
13.10.2022, FT 0 : 1
Ренн
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Лига Европы
13 октября 2022, 21:41 | Обновлено 13 октября 2022, 22:23
5963
96

Осталась борьба за Лигу конференций. Динамо снова проиграло Ренну

Судьбу встречи решил один результативный удар

13 октября 2022, 21:41 | Обновлено 13 октября 2022, 22:23
5963
96
Осталась борьба за Лигу конференций. Динамо снова проиграло Ренну
ФК Динамо Киев

Номинально домашний поединок против «Ренна» стал последней возможностью для киевлян остаться в числе соискателей путевки в плей-офф Лиги Европы. Неделю назад «бело-синие» на последних минутах упустили ничью с «красно-черными». Роковую ошибку допустил Попов, который, похоже, попал под обструкцию тренерского штаба. Защитник был заменен сразу после своей оплошности в Ренне, не играл он и в матче Премьер-лиги против «Руха». Оказался на скамейке запасных Попов и в сегодняшнем поединке. Отметим появление на последнем рубеже Руслана Нещерета, который заменил травмированного Бойко.

«Красно-черные» активно начали встречу, явно намереваясь не откладывать со взятием ворот «Динамо». Руслану Нещерету пришлось вступать в игру после ударов Д.Дуэ и Бурижо, а в еще одном эпизоде тот же Бурижо пробил рядом со штангой. Впрочем, стартовую агрессию соперников киевлянам вскоре удалось подавить, и игра переместилась в центр поля.


Фото – Динамо Киев

Правда, с созданием угроз воротам «Ренна» у «бело-синих» возникали проблемы. Активностью на правом фланге выделялся Тымчик, но его навесным передачам не хватало точности. Первый острый момент динамовцев состоялся благодаря дальнему удару Гармаша, с которым в падении справился Манданда. Киевляне держали «красно-черных» на расстоянии от своей штрафной, но на 30-й минуте дали пространство Мелингу, и его удар едва не достиг цели.

«Динамо» в первой половине встречи выглядело вполне достойно, а в компенсированное время острый прострел Цыганкова не нашел партнеров. Начало второго тайма завершилось для «бело-синих» неприятностями. После навеса с углового киевляне оставили без присмотра в своей вратарской Ву, который переправил мяч в ворота.


Фото – Динамо Киев

Киевляне попытались сразу организовать свой ответ, но надолго их не хватило. «Красно-черные» грамотно «сушили» игру и даже атаковали больше, чем проигрывавшие соперники. Немало проблем динамовцам доставляли стандарты в исполнении футболистов «Ренна». После одного из угловых преимущество своей команды едва не удвоил Теате.

Тренерский штаб Мирчи Луческу пытался заменами переломить ход матча, использовав все пять опций. Но на атакующую игру «Динамо» изменения не повлияли: «красно-черные» контролировали развитие событий и держали киевлян вдали от своей штрафной. Единственный шанс вырвать ничью был на седьмой компенсированной минуте у Караваева, который перед штрафной поймал отскок и немного не попал в угол.


Фото – Динамо Киев

«Динамо» потерпело очередное (четвертое) поражение в группе Лиги Европы и с нулем очков замыкает турнирную таблицу. Теперь подопечные Мирчи Луческу могут побороться только за третье место и возможность выйти в евровесну в качестве участника Лиги конференций.

Лига Европы. Группа В.

«Динамо» – «Ренн» – 0:1

Ву (48)

Беседин (45), Тымчик (53), Ванат (90+5) – Бурижо (24), Д. Дуэ (70)

«Динамо»: Нещерет, Тымчик (Караваев, 77), Забарный, Сирота, Дубинчак (Вивчаренко, 66), Сидорчук, Шепелев (Андриевский, 70), Буяльский, Цыганков, Гармаш (Кабаев, 66), Беседин (Ванат, 66)

«Ренн»: Манданда, Мелинг, Теат, Ву, Ассиньон, Майер, Угочукву, Бурижо (Трюффер, 84), Террье (Сулемана, 66), Калимуэндо-Муинга (Тэт, 73), Д.Дуэ (Гуйри, 73)

Арбитр: Сердар Гезюбююк (Нидерланды)

Стадион «Краковия» (Краков, Польша)

ДИНАМО – РЕНН. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 96
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Юрик 13
Повний і суцільний нуль. Ідеї -нуль, бажання - нуль, комбінацій - нуль, взаєморозуміння - нуль, індивідуальної майстерності - нуль, командної гри - нуль. 
Вболівальник Динамо
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+27
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DK1961
Борьба за Лигу конференций при ЭТОМ тренере закончится у Динамо также. как и борьба за Лигу Европы. Вообще - полный позор. Стыдно перед мужиками, которые сейчас насмерть стоят за Украину на войне. А у этих мажоров все безвольно абсолютно. Даже если сливают тренера (вряд ли), все равно уж больно позорно.
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+22
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BARA.bass
Ещё хуже сыграли чем в гостях. Один удар в створ, это разве игра на победу, тупо вышли отбыли номер.
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+18
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mayakovskiy1
Убогие и беспомощные. Можно проиграть 4 раза подряд, но очередные ноль моментов за матч очень показательны. 85 минута, Динамо горит при этом чудаки дают Ренну катать мяч  и выбивают мячи по аутам.
Трындеть как ты сражаешься за страну и сражаться реально это разные вещи
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+17
fedd1979
Ну а чьо? Грати без нападу і нікого не придбати? Он "Шахтар" підсуєтився, позабирав своїх хлопців з Бельгій-Угорщин. А тут Бєсєдін, який календарний рік не забивав!!! Але пох, грає в кожному матчі далі.
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+13
Vladislav Pohily
Хто б не тренував Динамо, врешті-решт, приходимо до нинішнього стану
справ. Блохін, Хацкевич, Михайличенко, тепер Луческо. Один Ребров вчасно
побачив, що без кардинальних кадрових змін діла не буде і пішов на
піці.
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+13
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Владислав Рейский
Грусть печаль 
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+13
Smirnov_Venya
Найгірша команда за мої майже 40 років вболівальницького стажу! 
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+12
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elPadrino
теперь нужно ждать отставки Луческу,он сделал всё,что мог,но на этом всё
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+10
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Вася Пупкин
Якось соромно вже
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+10
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Gregory Dnipro
поздравляю Динамо с окончанием Евросезона ! чтоб попасть в ЛК нужно будет у Ларнаки с преимуществом в 2 мяча выигрывать , а я оооочень сомневаюсь что они на это способны ! 
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+10
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avk2307
Ну реально. Это уже грустно.
Я понимаю , как говорит Луческу в физике уступить сопернику из за переездов и т.д., но тут же другое:
Полная неорганизованность в атаке , друг другу пасс не могут отдать на расстоянии трез метров.
И полное отсутствие индивидуальных качеств игроков (редкое исключение Буя и Цыган). Никто один в один не может обыграть.
Причем здесь переезды?
Днепр и Шахтер что не ездят?
Но там же мысль есть, а тут бей беги. чем занимались, что тренируют?
 Три -четыре игрока при подаче углового в штрафной, но при этом два на точке. Кого мы хотим обхитрить?
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+9
Pecheneg2004
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+9
K_Sarioglo@i.ua
Я сподіваюся що колись ми прочитаємо мемуари Суркіса-молодшого і дізнаємося чим він так зобов'язаний Бєсєдіну  що це поліно увесь час грає в старті, а не гріє лавку. 
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+8
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elPadrino
я почему-то уверен,что выпускать Беседина в основном составе-это вводная Игорька
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+8
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AK.228
Мутанти програли вже шостий матч поспіль в ЕК
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+7
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ALKOSruLKA
Яка боротьба? Не трольте імпотентів столичних!
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+6
Cityzen83
Печаль печальная. Просто нет слов. Я уже 28 лет болею за Динамо. И эт самый удачный групповой этап еврокубков за все эти годы.
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+6
FunnyCat_____
Можно долго писать о причинах этого п*******а, но ясно одно -  главная проблема Динамо это Суркисы !
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+6
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Макс Максов
Після першого матчу, були більші очікування! На відміну від того ж Шахтаря... Гірники зробили роботу над помилками, а Динамо навпаки!
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+4
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