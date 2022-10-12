Динамо Киев

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13.10.2022 19:45 - : -
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Лига Европы
12 октября 2022, 17:37 | Обновлено 12 октября 2022, 18:26
656
2

Динамо – Ренн. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Последний шанс для «бело-синих» остаться в игре

12 октября 2022, 17:37 | Обновлено 12 октября 2022, 18:26
656
2
Динамо – Ренн. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
ФК Динамо

13 октября в Кракове на стадионе имени Юзефа Пилсудского «Динамо» встретится с «Ренном» в четвертом туре Лиги Европы. Турнирная ситуация такова, что лишь победа позволит «бело-синим» претендовать на выход в плей-офф Лиги Европы. Если же подопечные Луческу не победят французов, то их максимум – борьба за третье место, дающее путевку в «утешительную» Лигу конференций.

Динамо

Накануне выезда в Краков «Динамо» во Львове сыграло календарный поединок УПЛ с «Рухом». Впервые в нынешнем сезоне киевляне добыли уверенную победу в чемпионате страны. Динамовцы отгрузили сопернику три «сухих» мяча – дважды отличился Буяльский, еще один мяч на счету Тымчика.

После шестого тура «Динамо» занимает непривычное для себя восьмое место. Правда, у «столичных» одна игра в запасе.

Игра против «Руха» сложилась для команды Луческу довольно просто. «Бело-синие» полностью контролировали ход матча, создали достаточно опасных моментов, много двигались. Похоже, они наконец-то пришли в себя после длительного игрового кризиса.

Однако крупную победу омрачила очередная серьезная травма. В начале второго тайма был вынужден покинуть поле голкипер Бойко, которого сменил Нещерет.

Поначалу предполагалось, что у Дениса со здоровьем ничего серьезного: ушиб или растяжение. Но реальность оказалась намного тяжелее: травма крестообразных связок колена, из-за чего 34-летний вратарь окажется вне игры до весны следующего года.

Тем не менее, в Краков Бойко поехал с командой, дабы поддержать одноклубников в непростом противостоянии с «Ренном».

Теперь основным кипером «бело-синих» станет 20-летний Нещерет. А его дублером будет 17-летний Юрий Авраменко – голкипер юношеской команды.

Что касается иных игровых звеньев, то на ответную игру против «Ренна» наверняка выйдут те же исполнители, кто неделю назад играл во Франции. Исключение – позиция центрального защитника. Точнее, партнера Забарного. После жесткой ошибки в Ренне Попова Луческу «переключился» на Сироту. И, скорее всего, именно этот центрбек сыграет в паре с Ильей.

Ренн

Как и «Динамо», свой поединок внутреннего календаря «Ренн» выиграл со счетом 3:0. Был повержен в домашних стенах «Нант». Мячи забивали Дуэ, Терье и Гуири. Двое последних, кстати, фактически и сделали тот поединок: на их счету еще и по ассисту.

По традиции наставник «красно-черных» Брюно Женезио сыграл по схеме 4-4-2. Наверняка по этой же формуле французы сыграют и в четверг в Кракове.

После десятого тура в чемпионате Франции «Ренн» расположился на шестой позиции. Команда много забивает (20 мячей): по этому показателю они четвертые в лиге. И относительно мало пропускает (9): меньше только у трех коллективов.

Кадровых проблем у «Ренна» нет. Если не считать потерю из-за дисквалификации капитана команды Амари Траоре, который был вынужден пропустить и первый поединок против киевлян.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Личные встречи

Матч в Кракове станет четвертым очным противостоянием «Динамо» и «Ренна». Пока что минимальное преимущество на стороне украинской команды: две победы против одной у французов.

Впервые оппоненты пересеклись в 2018 году, на групповой стадии Лиги Европы. Тогда обе встречи завершились в пользу киевлян, которых тогда тренировал Хацкевич: 2:1 и 3:1.

А неделю назад на этой же стадии выиграл уже «Ренн» – 2:1.

Прогноз

Игра «Динамо» против «Руха» дает основание полагать, что худшее для нашего вице-чемпиона уже позади. Во всяком случае, в подобном ключе высказывались и некоторые динамовские футболисты, и их тренер. Наконец-то появилось осознанное, а не хаотическое движение, появилась мысль в игре.

Но, в то же время, «Ренн» в последних матчах очень хорош. Команда подкупает не только сбалансированностью и агрессией, но и солидностью.

Но предположим, что номинальным хозяевам все-таки удастся одолеть гостей из Франции.

Ориентировочные составы:

«Динамо»: Нещерет, Тымчик, Забарный, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Шепелев, Кабаев, Буяльский, Цыганков, Беседин

«Ренн»: Манданда, Трюффер, Теат, Родон, Меллинг, Угошукву, Бурижо, Те, Терье, Гуири, Калимуэндо.

13 октября, четверг

«Динамо» – «Ренн»
Краков. Стадион имени Юзефа Пилсудского. 19:45
ТВ-трансляция на видеосервисе MEGOGO
Арбитр: Сердар Гезюбююк (Нидерланды)
ДИНАМО РЕНН. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua — 2:1
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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Remark
О! Тут має бути дуже цікавий матч. 
Судячи з останніх ігор Ренну, то вони як забивать так і пропускають.
Мабуть, знову зіграють 1-2 на користь Ренну, або взагалі 1-4. 
Але віремо в українській клуб і бажаю ДК тільки перемоги!
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