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  4. ЛУЧЕСКУ: «Ситуация в группе непростая. А впереди у нас 7–8 часов в пути»
Лига Европы
Динамо Киев
13.10.2022, FT 0 : 1
Ренн
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Лига Европы
14 октября 2022, 00:30 | Обновлено 14 октября 2022, 00:55
811
7

ЛУЧЕСКУ: «Ситуация в группе непростая. А впереди у нас 7–8 часов в пути»

Наставник «Динамо» подвел итоги матча ЛЕ против французского «Ренна»

14 октября 2022, 00:30 | Обновлено 14 октября 2022, 00:55
811
7
ЛУЧЕСКУ: «Ситуация в группе непростая. А впереди у нас 7–8 часов в пути»
ФК Динамо Киев. Мирча Луческу

Главный тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу подвел итоги матча 4-го тура Лиги Европы против французского «Ренна» (0:1).

– Почему нет остроты после завершения атак? Благодаря чему это можно исправить в преддверии матча с «Шахтером» и борьбы за Лигу конференций?

– Хочу сказать, что мы играли против очень сильной команды, которая провела хорошую работу на трансферном рынке. У них 15 футболистов примерно одного уровня стоимостью 20–25 миллионов, и они стоят этих денег. Я почти уверен, что в этом сезоне они завершат чемпионат на втором месте после ПСЖ.

Могу только поздравить нашу команду, нужно учитывать все проблемы, с которыми нам пришлось встретиться, а также большое количество переездов. Не хватило не только остроты, но и свежести, концентрации, что приводило к ошибкам. То после аута пропускаем, то после углового. Проигрываем 0:1, 1:2. Сейчас у нас такой график, что мы не можем нормально сконцентрироваться на тренировках, а должны постоянно переезжать. Надеюсь, после воскресного матча с «Шахтером» в понедельник мы вернемся в Киев, чтобы игроки немного побыли со своими семьями.

Повторюсь, хочу поздравить свою команду, ведь, несмотря на все трудности, считаю, сегодня мы очень хорошо отыграли матч.

– Несмотря на четыре поражения, «Динамо» еще сохраняет шансы на Лигу Конференций, насколько это достойная мотивация для вашей команды?

– В нашей группе ситуация для нас непростая. С самого начала предполагал, что будет тяжело. Эти четыре поражения… Но, повторюсь, у нас постоянные переезды, травмы, в частности, Шапаренко, которого очень не хватает в центре поля. Николай умел делать разницу, доставлять мяч вперед. Как я уже говорил, тоже не хватает свежести и концентрации. Сирота провел очень хороший матч, но допустил ошибку – такое случается. Надеюсь, он будет прогрессировать и дальше.

Да, мы потерпели четыре поражения, но играли против таких соперников, как «Ренн», «Фенербахче», которые потратили очень много денег на трансферном рынке на качественных футболистов. Эти игроки быстрые, они идут в дриблинг. Наша следующая игра в воскресенье против «Шахтера». Сейчас мы будем думать только о ней. Впереди у нас 7–8 часов в пути. Календарь очень сложен, думаю, его можно было сделать лучше. Играя в таких условиях, очень тяжело показывать хорошую игру, но мы стараемся это делать. Остается сыграть еще два матча в групповом этапе Лиги Европы, мы будем делать максимум, что только сможем, чтобы занять третье место.

Относительно АЕКа, следует отметить, что это не слабая команда, в этой команде хорошие исполнители, игравшие в сильных чемпионатах Испании, Италии и т.д., и очень опытные. Нам досталась достаточно серьезная группа, и из сложившейся ситуации постараемся выжать максимум.

– Каково ваше впечатление от игры Нещерета? Очевидно, что для него сегодняшняя игра была важна.

– Он сыграл замечательно. Свой прошлый матч он провел против «Эвертона». Руслан сделал все то, что я от него ждал и о чем мы договаривались. Он хорошо играл ногами, отлично организовывал защиту. Переводил мяч с одной стороны на другую, когда это было нужно. Руслан умный парень, и он полностью выполнил установку на игру и действовал очень хорошо.

– Матч с «Шахтером» состоится по плану во Львове?

– Я видел, что «Шахтер» заявил, что они не собираются изменить дату матча, хотя мы настаивали и просили Федерацию, Премьер-лигу и клуб перенести игру хотя бы на понедельник или вторник. Не только наш матч, но и все поединки тура. А со среды перенести игры на 23 ноября. Нужно посмотреть, какая будет ситуация в городах, ведь даже сегодня были враждебные атаки. «Шахтер» не был в той ситуации, в которой мы оказались, когда ходили в укрытие, когда начали бомбить Львов и другие города. Конечно, игроки все чувствуют и переживают. Поэтому, считаю, было бы гораздо лучше, если бы за эти пару дней, о которых мы просим, ​​посмотреть, какая будет ситуация, чтобы ни в коем случае не подвергать риску игроков.

Учитывая, что сборная Украины не квалифицировалась на чемпионат мира, мы могли бы договориться с УЕФА и ФИФА, чтобы продлить наш чемпионат на неделю и завершить матчи не 26 ноября, а позже. Это необходимо, чтобы не играть в сложившихся условиях, ведь это может быть очень опасно.

– Сегодня у команды была большая поддержка на трибунах, чувствовали ли ее, и что хотели бы сказать украинским болельщикам?

– Я хочу поблагодарить тех болельщиков, которые пришли сегодня на матч. Не знаю, были ли это беженцы, или фаны, которые постоянно нас поддерживают, но большое спасибо всем. Их было больше, чем болельщиков «Ренна», но все равно недостаточно – не как у «Ренна» или «Фенербахче», когда они играют дома. Конечно, нам бы хотелось, чтобы больше зрителей приходило за нас болеть, потому что именно поддержки тоже не хватает нашим футболистам. Я видел, как им нравилось, когда трибуны их поддерживали, и после игры они подошли поблагодарить их. Болельщики – это дополнительный стимул для наших ребят, которые, несмотря на поражение, сегодня бились, старались и сделали максимум, что могли.

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Источник ФК Динамо Киев
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Комментарии 7
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Лавочкин
Хватит ныть уже,стали позорниками  ,это уже даже не смешно. 
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+8
BARA.bass
Жесть. У Цыгана все виноваты, но только не он и не команда. Виноват график, виноват Ренн что у них все футболисты по 25 млн. С чем он поздравил свою команду, с тем что 4 игры и 0 очков.
Шахтер в таком графике с 2014 года, постоянно в переездах, и всегда в гостях, но Цыган все неудачи свалил на всё и всех, только не он. Красавчик)))
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+7
Лавочкин
Ренн середняк на 6 месте в чемпионате Франции ,ну он должен занять 2 место после ПСЖ,это ваши проблемы ,что вы не смогли по воротам ударить позорники .
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+3
ди л
Предположу, возможно ДК лучше вообще не играть в еврокубках если команда не готова и постоянные проблемы с переездами и тд?
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+2
123455432
Вигнати треба Луческа. Його найкращі роки вже пройшли
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+2
Gregory Dnipro
Да боже мой , такое ощущение что они не в суперкомфортабельном автобусе по европейским автобанам ездят по 7 часов а в сраном Богдане по трассе с Кривого Рога на Николаев через Баштанку ездят ( если кто не понял посмотрите какая там была "дорога" возле Баштанки ещё совсем недавно ) ! Ни разу не слышал от "деда" чтоб он признался что обгадился жидким , вечно у него кто то виноват ! Ну и спасибо что поздравил Динамо с такой "качественной" игрой в этой ЛЕ ! 
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+1
Gregory Dnipro
И кстати какими это кругами их из Львова до Кракова 7-8 часов везут ? Там езды 3.5 часа и пол часа таможню проходить ! Я до Праги со Львова доехал автобусом последний раз за 12 часов при том что мы 2 раза заправлялись и каждые 2-3 часа стояли по пол часа покурить-пописять ! И границу проходили в общей очереди , а уж Динамо я думаю точно по спец полосе ее проходит ! Так что звездит старый черт про 7 часов как пить дать !
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0
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