Динамо Киев

Лига Европы
13.10.2022, FT 0 : 1
Лига Европы13 октября 2022, 21:50 | Обновлено 13 октября 2022, 22:13
3969
10
Динамо – Ренн – 0:1. Четвертое поражение и 0 очков. Видео гола и обзор игры
Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги Европы
13 октября 2022, 21:50 | Обновлено 13 октября 2022, 22:13
3969
10
13 октября в 19:45 в матче 4-го тура Лиги Европы играют киевское «Динамо» и французский «Ренн».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Матч проходит в польском Кракове на стадионе «Краковия». В трех турах «Динамо» потерпело три поражения и не набрало ни одного очка в группе.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Динамо – Ренн – 0:1. Четвертое поражение и ноль очков. Видео гола и обзор игры
ГОЛ! 0:1. Кристофер Ву, 48 мин.
События матча
48’
ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Ву (Ренн).
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мабуть це футболом називається.