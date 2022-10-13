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  4. Динамо – Ренн – 0:1. Четвертое поражение и 0 очков. Видео гола и обзор игры
Лига Европы
Динамо Киев
13.10.2022, FT 0 : 1
Ренн
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Лига Европы
13 октября 2022, 21:50 | Обновлено 13 октября 2022, 22:13
3969
10

Динамо – Ренн – 0:1. Четвертое поражение и 0 очков. Видео гола и обзор игры

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги Европы

13 октября 2022, 21:50 | Обновлено 13 октября 2022, 22:13
3969
10
Динамо – Ренн – 0:1. Четвертое поражение и 0 очков. Видео гола и обзор игры
MEGOGO

13 октября в 19:45 в матче 4-го тура Лиги Европы играют киевское «Динамо» и французский «Ренн».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Матч проходит в польском Кракове на стадионе «Краковия». В трех турах «Динамо» потерпело три поражения и не набрало ни одного очка в группе.

Динамо – Ренн – 0:1. Четвертое поражение и ноль очков. Видео гола и обзор игры

ГОЛ! 0:1. Кристофер Ву, 48 мин.

События матча

48’
ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Ву (Ренн).
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Динамо Киев Лига Европы Динамо - Ренн Ренн видео голов и обзор Кристофер Ву
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Источник Sport.ua
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Комментарии 10
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nivavn
Рубрику "Відео голів" для команди Динамо можна закривати. Ну, або викладати раз у пів-року...
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+7
Показать Скрыть 1 ответ
Михаил Степанов
Ілля ЗАБАРНИЙ: «Вийдемо на поле і показуватимемо свій максимум»
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+5
Istm
два удари по воротах за матч.
мабуть це футболом називається.
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+5
Роман
Може зекономити сили, гроші, нерви та не їхати на наступні два матчі. Кому воно потрібно
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+3
Михаил Степанов
Динамо вперде! Тьфу, бля!
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+3
maverik
Нужно менять  всех от президента ,игроков и тренера.По этим играм будущего у команды нет.В первую очередь наверное тренера,нужна встряска.
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
CheMP
красавцы,чо 
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0
Iigor6583
Коли суперник забивав мяч з кутового, всі футбольори дінама бігли за гравцями Ренна як цуцики за мамкою, а на мяч ніхто не реагував. Чи це така вказівка тренера, чи справді у них мозгів не має ???  
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-2
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