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Лига Европы
Динамо Киев
13.10.2022 19:45 - : -
Ренн
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Лига Европы
12 октября 2022, 19:51 |
637
0

Динамо – Ренн. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка группового раунда Лиги Европы

12 октября 2022, 19:51 |
637
0
Динамо – Ренн. Текстовая трансляция матча
ФК Динамо Киев

В четверг, 13 октября, состоится поединок группового раунда Лиги Европы, в котором встретятся киевское «Динамо» и «Ренн». Матч пройдет в польском Кракове на стадионе «Краковия» и начнется в 19:45 по киевскому времени.

Киевляне в групповом турнире Лиги Европы потерпели три поражения и находятся в очень непростом турнирном положении. Неделю назад команда Мирчи Луческу в гостях проиграла «Ренну» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на последних минутах. После поражения во Франции «Динамо» в рамках национального первенства обыграло львовский «Рух» со счетом 3:0. «Красно-черные» перед противостоянием с киевлянами также одержали крупную победу, обыграв на своем поле «Нант» – 3:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Ренн», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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