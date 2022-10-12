Динамо Киев

В четверг, 13 октября, состоится поединок группового раунда Лиги Европы, в котором встретятся киевское «Динамо» и «Ренн». Матч пройдет в польском Кракове на стадионе «Краковия» и начнется в 19:45 по киевскому времени.

Киевляне в групповом турнире Лиги Европы потерпели три поражения и находятся в очень непростом турнирном положении. Неделю назад команда Мирчи Луческу в гостях проиграла «Ренну» со счетом 1:2, пропустив решающий гол на последних минутах. После поражения во Франции «Динамо» в рамках национального первенства обыграло львовский «Рух» со счетом 3:0. «Красно-черные» перед противостоянием с киевлянами также одержали крупную победу, обыграв на своем поле «Нант» – 3:0.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» – «Ренн», за которой можно следить в украинской версии сайта.