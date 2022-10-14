Вот это поворот! Setanta хочет забрать у клубов телеправа бесплатно

Телеканал Setanta Sports собирается пересмотреть условия контракта с Украинской Премьер-лигой.

«Украинская Премьер-лига направила письмо в клубы, в котором предлагает пересмотреть условия сотрудничества с Setanta. Теперь уже ни о каких деньгах речь не идет. Setanta не очень готова платить за тот контент, который они озвучивали. Они готовы взять на безоплатной основе права у клубов, которые они сейчас транслируют (только за производство). И поделить между клубами только те деньги, которые они заработают, продавая международные права.

Это примерно 200 тысяч (евро) на все клубы. Думаю, не больше. Сомневаюсь, что больше. На все клубы. Ни о каких миллионах речь уже не идет. Уже даже о 100 тысячах для клубов речь не идет. Просто бесплатно отдайте права, мы будем выполнять вам производство. Возможно, продадим международные права на эти матчи и тогда, если будет положительный баланс, как написано в письме, мы этот положительный баланс передадим вам. Вот и все.

А продавать подписки Setanta продолжит. И ей уже нет смысла платить. Она все подписки, которые хотела заработать, заработала за стартовые туры. То есть, те люди, которые хотели смотреть футбол, уже пришли. И это не считается тем, что компания заработала. То есть, в принципе, бесплатно Setanta получает права, но футбол будет продавать и будет зарабатывать себе деньги. Где опрос клубов? Я не знаю, как будут реагировать клубы и что они скажут. Мне самому интересно», – рассказал журналист Игорь Цыганык в авторской программе.

Ранее 5 клубов УПЛ выступили против телепула – «Динамо», «Днепр-1», «Металлист», «Заря» и «Рух». Эти клубы транслируют матчи на платформах 1+1 Media, тогда как остальные клубы УПЛ имеют контракт с Setanta Sports.