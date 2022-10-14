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Украина. Премьер лига
14 октября 2022, 21:23 | Обновлено 14 октября 2022, 21:38
926
3

Вот это поворот! Setanta хочет забрать у клубов телеправа бесплатно

УПЛ направила письмо в клубы, в котором предлагает пересмотреть условия

14 октября 2022, 21:23 | Обновлено 14 октября 2022, 21:38
926
3
Вот это поворот! Setanta хочет забрать у клубов телеправа бесплатно
УНИАН

Телеканал Setanta Sports собирается пересмотреть условия контракта с Украинской Премьер-лигой.

«Украинская Премьер-лига направила письмо в клубы, в котором предлагает пересмотреть условия сотрудничества с Setanta. Теперь уже ни о каких деньгах речь не идет. Setanta не очень готова платить за тот контент, который они озвучивали. Они готовы взять на безоплатной основе права у клубов, которые они сейчас транслируют (только за производство). И поделить между клубами только те деньги, которые они заработают, продавая международные права.

Это примерно 200 тысяч (евро) на все клубы. Думаю, не больше. Сомневаюсь, что больше. На все клубы. Ни о каких миллионах речь уже не идет. Уже даже о 100 тысячах для клубов речь не идет. Просто бесплатно отдайте права, мы будем выполнять вам производство. Возможно, продадим международные права на эти матчи и тогда, если будет положительный баланс, как написано в письме, мы этот положительный баланс передадим вам. Вот и все.

А продавать подписки Setanta продолжит. И ей уже нет смысла платить. Она все подписки, которые хотела заработать, заработала за стартовые туры. То есть, те люди, которые хотели смотреть футбол, уже пришли. И это не считается тем, что компания заработала. То есть, в принципе, бесплатно Setanta получает права, но футбол будет продавать и будет зарабатывать себе деньги. Где опрос клубов? Я не знаю, как будут реагировать клубы и что они скажут. Мне самому интересно», – рассказал журналист Игорь Цыганык в авторской программе.

Ранее 5 клубов УПЛ выступили против телепула – «Динамо», «Днепр-1», «Металлист», «Заря» и «Рух». Эти клубы транслируют матчи на платформах 1+1 Media, тогда как остальные клубы УПЛ имеют контракт с Setanta Sports.

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телевидение чемпионат Украины по футболу ТВ-права Украинская Премьер-лига выбор редакции телепул Игорь Цыганык Setanta Sports
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Источник Циганик LIVE
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Комментарии 3
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Vladislav Pohily
Так, а за що платити, коли їм не дали той продукт за який домовлялись?
Всі найрейтинговіші клуби (окрім Шахти) на плюсах. Якщо відмовляться, то
взагалі не зрозуміло чи буде трансляція всіх матчів.
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0
Хутин Пуйло
Aaaaxxaxaxaxaxaxaxaxaxaxa. А что случилось? Были такие умные не хотели договариваться - получите)))
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0
Gargantua
ну так а в чем неожиданость?  рейтинговые трансляции забрал Коломойский. А то что осталось оно убыточно, кроме Шахтера. Оно скорее всего для Сетанты еще и убыточно будет. Через год вполне возможно половина матчей УПЛ вообще не будет транслироваться. А потом может и вовсе ничего транслироватьс не будет.
Шара она такая.
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0
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