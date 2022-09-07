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Украина. Премьер лига
07 сентября 2022, 20:50 | Обновлено 07 сентября 2022, 21:10
1132
14

Телепул, до свидания! Верховная Рада приняла закон: медиаправа – клубам

Права на телетрансляции домашних матчей теперь принадлежат клубам

07 сентября 2022, 20:50 | Обновлено 07 сентября 2022, 21:10
1132
14
Телепул, до свидания! Верховная Рада приняла закон: медиаправа – клубам
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Верховная Рада Украины приняла в целом проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О физической культуре и спорте» о разграничении спортивных мероприятий и соревнований.

Конфликт вокруг телепула фактически завершен. Права на телетрансляции домашних матчей, проводимых в национальных соревнованиях, теперь принадлежат клубам.

За изменения в Закон Украины «О физической культуре и спорте» проголосовали 317 депутатов, 34 депутата не голосовали. Голосов «против» и «воздержался» не было.

Закон «О физической культуре и спорте» теперь гласит: «Организаторы спортивных мероприятий [клубы], проводимые в рамках спортивных соревнований [лига], могут на добровольной основе передавать организаторам соревнований права, определенные в части восьмой этой статьи, путем заключения договора на условиях, согласованных между организатором спортивных мероприятий [клубом] и организатором соревнований [лига].

Какие-либо ограничения права организаторов спортивных мероприятий [клубов] свободно распоряжаться правами, указанными в части восьмой этой статьи (в том числе через регламенты проведения соревнований или другие документы, принимаемые или утверждаемые организаторами проведения соревнований [лигой] ) не допускаются».

Согласно процедуре, в ближайшее время проект Закона будет передан Президенту Украины на подписание, после чего будет опубликован и вступит в силу.

Ранее 5 клубов УПЛ выступили против телепула – «Динамо», «Днепр-1», «Металлист», «Заря» и «Рух». Эти клубы транслируют матчи на платформах 1+1 Media, тогда как остальные клуба УПЛ имеют контракт с Setanta Sports.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 14
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Gargantua
в результате половину матчей УПЛ просто транслировать не будут. 
ну и ни один цивилизованый транслятор конечно больше с УПЛ дела иметь не будет
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+6
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Igrok4
Слугі наріду обслуга бєні )))
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+1
marko2020
Ну ще б Коломойський не порішав із бубочкою і своєю партією у ВР) зробимо їх разом)
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+1
Петр Яновский
Протестанты, кто готов платить за просмотр трансляций своего клуба в УПЛ 150 гривен в месяц? Ау. Хоть один отзовется.
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0
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Vladislav Pohily
А тепер по пунктах:1) Незалежний іноземний транслятор на відкритому чесному тендері купує права на показ матчів УПЛ.2) Купка олігархів посилає його куди подалі й заявляє, що транслюватимуться на своїх каналах і їм байдуже, хто що про це думає.3) Суд оперативно приймає необхідне для олігархів рішення.4) ВР, не менш оперативно, приймає необхідний для олігархів закон.
Це, звісно, дуже покращить наш інвестиційний клімат. Дуже.
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-1
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Иван Иванов
Ох уж этот перчерский суд
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-1
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