Телепул, до свидания! Верховная Рада приняла закон: медиаправа – клубам
Права на телетрансляции домашних матчей теперь принадлежат клубам
Верховная Рада Украины приняла в целом проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О физической культуре и спорте» о разграничении спортивных мероприятий и соревнований.
Конфликт вокруг телепула фактически завершен. Права на телетрансляции домашних матчей, проводимых в национальных соревнованиях, теперь принадлежат клубам.
За изменения в Закон Украины «О физической культуре и спорте» проголосовали 317 депутатов, 34 депутата не голосовали. Голосов «против» и «воздержался» не было.
Закон «О физической культуре и спорте» теперь гласит: «Организаторы спортивных мероприятий [клубы], проводимые в рамках спортивных соревнований [лига], могут на добровольной основе передавать организаторам соревнований права, определенные в части восьмой этой статьи, путем заключения договора на условиях, согласованных между организатором спортивных мероприятий [клубом] и организатором соревнований [лига].
Какие-либо ограничения права организаторов спортивных мероприятий [клубов] свободно распоряжаться правами, указанными в части восьмой этой статьи (в том числе через регламенты проведения соревнований или другие документы, принимаемые или утверждаемые организаторами проведения соревнований [лигой] ) не допускаются».
Согласно процедуре, в ближайшее время проект Закона будет передан Президенту Украины на подписание, после чего будет опубликован и вступит в силу.
Ранее 5 клубов УПЛ выступили против телепула – «Динамо», «Днепр-1», «Металлист», «Заря» и «Рух». Эти клубы транслируют матчи на платформах 1+1 Media, тогда как остальные клуба УПЛ имеют контракт с Setanta Sports.
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ну и ни один цивилизованый транслятор конечно больше с УПЛ дела иметь не будет
Це, звісно, дуже покращить наш інвестиційний клімат. Дуже.