Снова без побед. Минай разошелся миром с Вересом

Славное украинское войско сегодня, 14 октября, празднует День защитника Украины, и на этом фоне очень символично выглядел стартовый матч седьмого тура национального первенства по футболу. Очередной уикенд для наших болельщиков подлый враг пытался сорвать любой ценой, и в конце концов сразу несколько матчей пришлось отложить на определенный срок. Однако в живописном селе Минай на Закарпатье можно было позволить себе немного отвлечься на противостояние между местным «Минаем» и ровенским «Вересом».

Футболисты Юрия Вирта достаточно мощно начали новую кампанию, однако международная пауза несколько приостановила их уверенное шествие. «Красно-черные» постоянно пытались дать бой что харьковскому «Металлисту» (1:2), что львовскому «Руху» (2:2), однако даже при наличии на собственном счету забитых мячей желаемого результата не достигали. И если «Верес» всегда делал акцент на минимальное количество голов при максимальной эффективности в плане полученных баллов, то команда Владимира Шарана вообще перестала забивать в последних трех турах, поэтому одиночный успех против «Ингульца» (2:1) для нее так и оставался приятным исключением с в целом неутешительной тенденции.

Ключ к преодолению сопротивления ровенского коллектива хорошо известен – достаточно не пропустить мяч в собственные ворота в первом тайме, а уже после перерыва попытаться навязать соперникам собственный футбол. «Минай» с этой задачей не смог справиться, потому что Бандура был вынужден вынимать мяч из сетки уже на пятой минуте, когда центр защиты не уследил за Дахновским во время заброса из центрального круга от Кучерова.

Поскольку «Верес» достиг собственной цели, то дальнейшее поведение команды Вирта было вполне прогнозируемым, а от закарпатского коллектива мы ждали вариантов преодоления тяжелой ситуации. Футболисты Шарана немного затянули с созданием угроз воротам Когута, но Вишневский все-таки получил свою пару голевых моментов. Однако из убийственных ситуаций поразить чужие владения так у нападающего и не вышло, равно как и у Твердохлеба за несколько минут до этого, из-за чего «красно-черные» завершали первый тайм в медленном стиле.

Вряд ли можно утверждать, что игра после перерыва претерпела хоть какие-то изменения в своем формате. «Минаю» удалось после завершения первой четверти игрового часа забить гол по итогу остроумного розыгрыша внутри чужого штрафного, а Олег Вишневский наконец-то сумел поразить чужие ворота выстрелом под левую стойку со средней дистанции. После этого эмоционального взрыва игра снова вернулась к обычному течению событий.

Никакие замены не помогли «Вересу» снова склонить чашу весов в свою пользу, тогда как соперники продолжали настаивать на собственном успехе. Команда Владимира Шарана создала несколько неплохих моментов, но больше забить не сумела. У соперников в конце встречи произошло удаление Геннадия Пасича, поэтому без важного исполнителя среднего звена Вирту теперь придется искать три очка в другом месте.

На следующей неделе в рамках восьмого тура украинской Премьер-лиги закарпатский «Минай» сыграет гостевой матч против харьковского «Металлиста 1925», а ровенский «Верес» будет гостить у «Львова».

Украинская Премьер-лига. 7-й тур.

«Минай» – «Верес» - 1:1

Вишневский, 64 – Дахновский, 5

Горин, 47, Гончар, 84, Витенчук, 90+3 – С. Шарай, 24, Дахновский, 73, Г. Пасич, 82, Е. Пасич, 83

Г. Пасич, 90+5 (второе предупреждение)

«Минай»: Бандура – Трубочкин (Дмитрук, 89), Немчанинов, Горин (Чуев, 81), Гончар – Витенчук, Хахлев – Кулиев (Рогозинский, 60), Твердохлеб, Воробчак – Вишневский (Коломоец, 81).

«Верес»: Когут – Е. Пасич, Вовченко, Курко, Гагун – Кучеров, Клец – Г. Пасич, С. Шарай (Лебеденко, 71), Дахновский (В. Шарай, 75) – Гайдучик (Сергийчук, 70).

Арбитр: Виталий Романов (Днепр).

Стадион: «Минай-Арена» (с. Минай).

Удары (в створ): 9 (4) – 5 (2)

Угловые: 5 – 2

Офсайды: 1 – 1.

МИНАЙ - ВЕРЕС. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 15°C