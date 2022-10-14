Юрий ВИРТ: «Ничья – закономерный результат»

Главный тренер «Вереса» Юрий Вирт прокомментировал ничью своих подопечных в матче 7-го тура УПЛ против «Миная»:

«Это была хорошая боевая игра. Обе команды заслуживали получить хотя бы по одному очку. Мы хорошо начали, забили быстрый гол. После этого Минай больше контролировал игру. Соперник нас преобладал в некоторых эпизодах игры. Мы допускали большое количество брака, поэтому вынуждены были много играть без мяча.

Второй тайм лучше начала наша команда. Но мы снова пропустили курьезный гол – как это было в матче с «Металлистом». Такая же ошибка.

Мне понравились действия команды в заключительной части игры. Мы прибавили. Остро атаковали. Прекрасный момент имел Станислав Шарай еще при счете – 1:0 в нашу пользу. Забей он с шести метров – «Минаю» было бы трудно отыграться. Такие моменты нужно реализовывать. В общем, ничья – закономерна. Готовимся к следующей игре.

Сегодня мы провели небольшую ротацию. Василий Курко сменил Романа Мельника. Станислав Шарай вышел со старта вместо Александра Лебеденко, два дня не тренировавшегося. У него, напомню, родился ребенок. В общем, я доволен ребятами. Была самоотдача, была хорошая реакция на поражение от «Металлиста».

Отметим, что матч 7-го тура чемпионата Украины по футболу «Минай» – «Верес» завершился со счетом 1:1.