В пятницу, 14-го октября, состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся закарпатский «Минай» и ровенский «Верес». Матч пройдет в с. Минай, на поле стадиона «Минай-Арена», начало в 13:00.

Коллектив Юрия Вирта перспективно выступал на старте нового сезона, однако в двух последних матча потерял очки против львовского «Руха» (2:2) и харьковского «Металлиста» (1:2), поэтому позволил преследователям себя догнать. Исправить ситуацию ровенский «Верес» получит возможность в игре против закарпатского «Миная», который не побеждает даже дольше – три игры кряду, в которых команда Владимира Шарана не устояла против «Львова» и киевского «Динамо» (дважды – по 0:1), а также сыграла вничью с «Кривбассом» (0:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.