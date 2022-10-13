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Минай
14.10.2022 13:00 - : -
Верес
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Украина. Премьер лига
13 октября 2022, 14:37 | Обновлено 13 октября 2022, 14:38
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Минай – Верес. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 7-го тура Украинской Премьер-лиги

13 октября 2022, 14:37 | Обновлено 13 октября 2022, 14:38
70
0
Минай – Верес. Текстовая трансляция матча
ФК Верес

В пятницу, 14-го октября, состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся закарпатский «Минай» и ровенский «Верес». Матч пройдет в с. Минай, на поле стадиона «Минай-Арена», начало в 13:00.

Коллектив Юрия Вирта перспективно выступал на старте нового сезона, однако в двух последних матча потерял очки против львовского «Руха» (2:2) и харьковского «Металлиста» (1:2), поэтому позволил преследователям себя догнать. Исправить ситуацию ровенский «Верес» получит возможность в игре против закарпатского «Миная», который не побеждает даже дольше – три игры кряду, в которых команда Владимира Шарана не устояла против «Львова» и киевского «Динамо» (дважды – по 0:1), а также сыграла вничью с «Кривбассом» (0:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Верес», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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