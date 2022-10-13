В пятницу, 14 октября, состоится матч 7 тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретятся «Минай» и ровненский «Верес». Игра пройдет в Минае на поле стадиона «Минай», начало – в 13:00.

Минай

Команда Владимира Шарана на старте сезона не впечатляет. «Минай» начала чемпионат с поражения от «Александрии» (1:2), затем сыграл вничью с «Колосом» (1:1) и победил «Ингулец» (2:1). А затем последовали два минимальных домашних поражения – от «Львова» и «Динамо». В прошлом туре закарпатцы раскатали «сухую» ничью с «Кривбассом».

В итоге «Минай» набрал 5 очков и находится на одиннадцатой строчке турнирной таблицы. Хотя опережает идущий последним «Черноморец» всего на 3 балла. Отметим, что команда мало забивает: всего 4 гола в шести поединках. Меньше забили только «Львов» и «Кривбасс». К тому же закарпатцы не смогли поразить ворота соперников в трех последних поединках. Правда, не пропустив от «Кривбасса», «Минай» прервал рекордную для себя пропускную серию, которая продолжалась 13 игр, в которых соперники забили 24 мяча.

Верес

В отличие от «Миная», подопечные Юрия Вирта чувствуют себя вполне уверенно. Они начали чемпионат с побед над «Черноморцем» (1:0) и «Ворсклой» (2:1). Затем последовало поражение от «Днепра-1» (0:2) и минимальная победа над «Кривбассом». Отметим, что все эти поединки ровненская команда провела на выезде. И только в пятом туре наконец-то провела свой первый домашний матч – против «Руха». Встреча завершилась вничью – 2:2. А в прошлую пятницу «Верес» (опять же на родном «Авангарде») уступил «Металлисту» со счетом 1:2.

Таким образом, у команды 10 очков. Это позволяет ей делить 4-7 места с «Металлистом», «Зарей» и «Александрией». Обратите внимание – 9 из этих 10 баллов «Верес» заработал на выезде! И снова едет в гости – к «Минаю», который в официальных матчах последний раз побеждал дома в июле прошлого года!

Статистика команд

Соперники в официальных поединках встречались только однажды. В прошлом сезоне «Верес» одержал минимальную домашнюю победу. Но летом команды провели спарринг. Они встретились на ужгородском «Авангарде», и тогда сильнее оказался «Минай» – 3:1.

Прогноз на противостояние

Букмекеры отдают преимущество гостям. Рискнем предположить, что «Минай» вряд ли одержит первую домашнюю победу в сезоне. Но особой результативности ожидать не стоит. Спрогнозируем минимальную победу команды Юрия Вирта.

Ориентировочные составы:

«Минай»: Бандура, Чуев, Гончар, Немчанинов, Рогозинский, Витенчук, Твердохлеб, Хахлев, Воробчак, Кулиев, Коломоец.

«Верес»: Когут, Гагун, Мирошник, Вовченко, С. Шестаков, Клёц, Кучеров, Дахновский, Ст. Шарай, Г. Пасич, Гайдучик.

14 октября, пятница