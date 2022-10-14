Украина. Премьер лига14 октября 2022, 17:29 | Обновлено 14 октября 2022, 17:35
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Минай – Верес – 1:1. Один на один. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча 7-го тура УПЛ
14 октября 2022, 17:29 | Обновлено 14 октября 2022, 17:35
243
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В матче 7-го тура украинской Премьер-лиги закарпатский «Минай» на своем поле разошелся миром с ровенским «Вересом» – ничья 1:1.
Видеообзор матча
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