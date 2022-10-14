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Чемпионат Украины
Минай
14.10.2022, FT 1 : 1
Верес
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Украина. Премьер лига
14 октября 2022, 17:29 | Обновлено 14 октября 2022, 17:35
243
0

Минай – Верес – 1:1. Один на один. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 7-го тура УПЛ

14 октября 2022, 17:29 | Обновлено 14 октября 2022, 17:35
243
0
Минай – Верес – 1:1. Один на один. Видео голов и обзор матча
УПЛ

В матче 7-го тура украинской Премьер-лиги закарпатский «Минай» на своем поле разошелся миром с ровенским «Вересом» – ничья 1:1.

Видеообзор матча

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Источник Sport.ua
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