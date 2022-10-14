Журналист: «Динамо просило перенести игру. Неужели трудно респектнуть?»

Донецкий «Шахтер» отказал киевскому «Динамо» в просьбе о переносе матча 7-го тура Украинской Премьер-лиги с 16 октября на более поздний срок.

«Ранее «Шахтер» зная, что ему играть два матча против «Реала», обратился ко «Львову». Насколько я знаю, «Львов» согласился, и их матч перенесли. Можно было бы переносить поединки «Динамо» и «Днепра-1». Но они не обратились в УПЛ и сказали, что будут играть. УПЛ пошла навстречу. Насколько я понимаю, когда один из участников еврокубков обращался в УПЛ, было четко сказано: если вы играете в еврокубках и делаете просьбу о переносе, то мы делаем перенос. И даже во время войны не обязательным является согласие соперника, насколько я слышал этот разговор.

Сейчас «Динамо» обратилось с просьбой перенести игру, но «Шахтер» и УПЛ не пошли навстречу. «Шахтер» играл во вторник, «Динамо» – в четверг, а их матч в воскресенье. Я сам против переносов, но «Шахтер» первым сделал этот прецедент. Неужели трудно респектнуть? Вы первые перенесли эту игру, первые начали это. Если мы играем все по календарю, то играем по календарю. Но вы первые решили перенести. А сейчас «Динамо» обращается, ваш главный, как вы говорите, друг вне футбольного поля и главный соперник на футбольном поле.

Но нет. Никто даже не пошел навстречу. Потому что сейчас на первый план выходят очки и деньги – будущие заработанные. Сейчас взять «теплое» «Динамо» гораздо проще. Если мы так делаем, то давайте не будем говорить о респекте, о каком-то уважении друг к другу. И не нужно рассказывать, что мы всех поддерживаем. Если все по правилам, то не переносите игру со «Львовом», не делайте этого прецедента. Поскольку если все участники еврокубков будут переносить поединки, то мы чемпионат до 2026 года не закончим, понимаете?», – рассказал Игорь Цыганык в авторской программе.

Матч 7-го тура УПЛ «Шахтер» – «Динамо» состоится 16 октября в 17:00 во Львове.