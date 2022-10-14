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Украина. Премьер лига
14 октября 2022, 22:35 | Обновлено 14 октября 2022, 22:54
1063
19

Журналист: «Динамо просило перенести игру. Неужели трудно респектнуть?»

«Шахтер» отказал киевскому клубу в просьбе о переносе матча 7-го тура

14 октября 2022, 22:35 | Обновлено 14 октября 2022, 22:54
1063
19
Журналист: «Динамо просило перенести игру. Неужели трудно респектнуть?»
ФК Динамо Киев

Донецкий «Шахтер» отказал киевскому «Динамо» в просьбе о переносе матча 7-го тура Украинской Премьер-лиги с 16 октября на более поздний срок.

«Ранее «Шахтер» зная, что ему играть два матча против «Реала», обратился ко «Львову». Насколько я знаю, «Львов» согласился, и их матч перенесли. Можно было бы переносить поединки «Динамо» и «Днепра-1». Но они не обратились в УПЛ и сказали, что будут играть. УПЛ пошла навстречу. Насколько я понимаю, когда один из участников еврокубков обращался в УПЛ, было четко сказано: если вы играете в еврокубках и делаете просьбу о переносе, то мы делаем перенос. И даже во время войны не обязательным является согласие соперника, насколько я слышал этот разговор.

Сейчас «Динамо» обратилось с просьбой перенести игру, но «Шахтер» и УПЛ не пошли навстречу. «Шахтер» играл во вторник, «Динамо» – в четверг, а их матч в воскресенье. Я сам против переносов, но «Шахтер» первым сделал этот прецедент. Неужели трудно респектнуть? Вы первые перенесли эту игру, первые начали это. Если мы играем все по календарю, то играем по календарю. Но вы первые решили перенести. А сейчас «Динамо» обращается, ваш главный, как вы говорите, друг вне футбольного поля и главный соперник на футбольном поле.

Но нет. Никто даже не пошел навстречу. Потому что сейчас на первый план выходят очки и деньги – будущие заработанные. Сейчас взять «теплое» «Динамо» гораздо проще. Если мы так делаем, то давайте не будем говорить о респекте, о каком-то уважении друг к другу. И не нужно рассказывать, что мы всех поддерживаем. Если все по правилам, то не переносите игру со «Львовом», не делайте этого прецедента. Поскольку если все участники еврокубков будут переносить поединки, то мы чемпионат до 2026 года не закончим, понимаете?», – рассказал Игорь Цыганык в авторской программе.

Матч 7-го тура УПЛ «Шахтер» – «Динамо» состоится 16 октября в 17:00 во Львове.

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Источник Циганик LIVE
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Комментарии 19
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avk2307
Шахтер  не способен на fair play. Ничего у них не поменялось еще со времен ваксов, Кривбасу и норшеланда.
Банда та же, просто кто то был игроком, а стал менеджером
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+8
Показать Скрыть 1 ответ
FunnyCat_____
Ручное ффу как обычно стелет Шахтеру соломку, ничего нового 
———
Ну а Динамо нужно раз и навсегда запомнить , что с этим клубом какой-то респект, взаимопомощь и взаимоуважение попросту не возможны 
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+8
Выталкиватель парашутистов
Я, грешным делом, думал, что в Украине уже не осталось людей, которые верят в порядочность функционеров УАФ и УПЛ... Оказывается есть,даже журналисты... Которые верят в порядочность братков из ОПГ УАФ с их предводителем павелкой, который дано на подсосе у ахметки.  К совести тут взывать бесполезно, вся предыдущая деятельность этой компашки из УАФ показала, что такое понятие им не ведомо... Толи еще будет. Посмотрим как перепуганная баба со свистком попытается похоронить Динамо в воскресенье, только такую, без мозгов моно было поставить на эту игру.... Но я думаю, что ее уже предупредили крышеватели с Динамо о последствиях....  
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+8
avk2307
Их право конечно, но как и в ниже описанных случаях они типа "будут правы"
Мораль не конек шахтера
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+5
Сергей Донских
Это какой-то позор
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+4
Вася Пупкин
"Насколько я понимаю, когда один из участников еврокубков обращался в УПЛ, было четко сказано: если вы играете в еврокубках и делаете просьбу о переносе, то мы делаем перенос. И даже во время войны не обязательным является согласие соперника, насколько я слышал этот разговор."
Це ключові речення в усьому спічі Циганика, адже він не впевнений в інформації та робить власні висновки з того що він десь щось почув.
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-2
Весняна Сова
Подождите а Динамо разве было отказано в переносе матча с Рухом?(0-3) для того чтоб лучше подготовиться к Ренну?Нет.
Правила такие что если оппонент соглашается - то УПЛ за обоюдное согласие переносит.
В чем проблема?
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-4
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Veter
Как  же быстро журналисты и др. забыли ковидное лето 2020.
Это  когда некоторые уже прохлаждались на морях, а Шахтёр без перекура шпарил из одного чемпионата УПЛ в другой через матчи ЛЧ. Которые ещё неплохо и начал, но потом попал Интеру 0:5. Но потом тот же Интер лишил вообще  выхода из группы. Но ценой потери очков со Львовом и Рухом. И как же некоторые тащились от проигрышей Шахтёра фрицам, хотя лидера группы Реал они прибили дважды. А потом на всём этом Дед и смастырил чемпионство Динаме.))
Респектовали Шахтёру там про переносы и подносы? Балалайка. Играли на измор.
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-9
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Sasha_Kup
Біда, біда..переїзди, немає де тренуватись, всі хворі, судді всі тридварази, ффу домашні, ігорь ми все просрали😂
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-11
Алексей Петров
Я понимаю, если бы Динамо выгрызало на костях очки в копилку. Какой респект после такого позора в ЛЕ в такие тяжкие времена?
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-12
Показать Скрыть 2 ответа
box2box
Да всі ми знаємто тебе, Ігоре, який лизун ти у Суркісів. Угомонись вже.
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-15
mayakovskiy1
Когда Мирчу выгонят нафиг, надо будет делать тв шоу "Цыганык и цыган". Срач, сплетни, невероятные отмазки Динамо. Будет топ кринж 
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-16
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