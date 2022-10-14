Почему мне не жаль Динамо

Если долго смотреть в бездну, обязательно появится ощущение, что не ты смотришь туда, а это именно бездна смотрит тебе в глаза. После четвертого матча «Динамо» в групповом турнире Лиги Европы появилось ощущение чего-то подобного. Какой-то зияющей пустоты, сквозящей в действиях, словах и бездействиях футболистов и тренерского штаба украинского вице-чемпиона. Пустоты, которая настигает тебя даже через экран телевизора.

От созерцания такой картины веет безнадегой, безысходностью. И равнодушием. Как по мне, это хуже всего…

…Признаться, лично я был взбешен информацией о переносе календарной игры «Шахтера» в минувшем туре УПЛ. Особенно меня «порадовала» официальная трактовка причины: дескать, чтобы лучше подготовиться к ответному матчу против «Реала». Но ведь «Динамо» и «Днепр-1» находятся в аналогичной ситуации с «горняками» – негодовал тогда я, – но свои поединки внутреннего чемпионата ни динамовцы, ни днепряне не переносили.

Да и к чему «лучше подготовиться», – не унимался и дальше я – к матчу против лучшей команды мира? Все равно ведь проиграете…

…«Шахтер» в игре с лучшей командой мира не проиграл. Более того, «горняки» упустили победу на последних секундах встречи. «Реал» заслужил на ничью», – повторяли после матча в Варшаве Анчелотти, Кроос и другие звезды «королевского клуба». Наверное, лучшего подтверждения силы нынешнего «Шахтера» и не придумаешь. Силы и правоты.

В группе с действующим чемпионом Европы, чемпионом Шотландии и обладателем Кубка Германии чемпион Украины занимает третье место, имея очень хороший вид на плей-офф Лиги чемпионов.

После игры с «Реалом» я умерил свой пыл. И простил донецкий клуб – уж извините за высокопарность. Простил потому, что игра стоила свеч. А еще и из-за того, что, на мой взгляд, сейчас лишь «Шахтер» играет в еврокубках не спустя рукава, а бьется и за себя, и за рейтинг «того парня».

У «Динамо» была возможность посрамить скептиков. Это я о себе в первую очередь. После поражения от «Бенфики» в плей-офф чемпионской Лиги «бело-синие» свалились в турнир рангом ниже. И в этом был определенный позитив. Ну, вы помните ИМС: «лучше удачно играть в Лиге Европы, чем проигрывать в Лиге чемпионов». В общем-то правильная сентенция, но сейчас она выглядит смешно. Выглядит издевкой, чего уж там.

«Динамо» в каждом из четырех сыгранных матчей в ЛЕ чего-то или кого-то недоставало. То везения, то Шапаренко, то агрессии, то своих болельщиков и своего стадиона.

Кстати, на последнем пункте этой виртуальной «челобитной» больше всего акцентировали внимание динамовские футболисты и тренер. Мол, в Польше мы не чувствуем себя в привычной атмосфере, мы не чувствуем себя дома.

На мой взгляд, такие и подобные аргументы сейчас – это кощунство. Потому что никто в здравом уме и трезвой памяти не может чувствовать себя комфортно и уверенно на чужбине, какой бы гостеприимной она не оказалась. Но иного варианта сейчас нет. Ни для наших футбольных клубов, ни для наших переселенцев. Сейчас война. Легко быть не может по определению. Так что хватит ныть, что вам некомфортно в Кракове. Под Бахмутом в сотни раз некомфортнее.

Однако главная, на мой субъективный взгляд, причина динамовского краха в Лиге Европы – не только неуверенность, некомфорт и отсутствие мотивации. Мне кажется, главная причина – отсутствие свежей крови.

Уж извините, в этой связи буду снова проводить параллели с «Шахтером». Хотя можно и с «Днепром-1». Так вот, потеряв практически весь свой легионерский запас, донецкий клуб ринулся скупать почти всех стоящих игроков с украинским паспортом. И преуспел в этом. Во всяком случае, наряду с «ихними» Трубиным, Мудриком и Бондаренко сейчас в команде зажигают приезжие Михайличенко, Швед и Зубков.

А кто сейчас зажигает в «Динамо»? Буяльский, отчасти Цыганков и Караваев. Знакомые все лица. Но их прыти очень и очень мало. Далеко на старых дрожжах не уедешь. И это показало противостояние не только с «Бенфикой», но и с «Фенербахче». Однако выводы не были сделаны.

И лишь после того, как выбыл на долгое время Шапаренко, в экстренном порядке были куплены некто Перрис и Лонвейк. Ну, и где эти дарования, почему не играют даже на замене?

А почему не попытаться вернуть кого-то из своих бывших игроков? Я понимаю, что Яремчука и Ярмоленко вряд ли бы удалось потянуть, но того же Михайличенко, или Безуса с Ледневым, да хотя бы Зозулю – хуже бы точно не было.

Но теперь точно будет. Потому что нынешнее «Динамо» – это апатия. Это неумение играть на опережение. В прямом и переносном смысле этого значения. Это усталость. Клуб просто плывет по течению, сложив смиренно руки.

Мне их не жаль, скажу честно. Потому что сейчас спасение утопающих – дело рук нас самих. Если в клубе отказываются принимать действительность, как таковую, ничего не поделаешь. И не войдешь со своим уставом в чужой монастырь, как бы ни хотелось.

Приходится созерцать пустоту.

Просто за державу очень обидно.