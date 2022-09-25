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25 сентября 2022, 06:00 | Обновлено 25 сентября 2022, 06:20
614
0

Украина уничтожила Армению, шедевр Месси, уход Федерера, Роналду разбил нос

Главные новости за 24 сентября на Sport.ua

25 сентября 2022, 06:00 | Обновлено 25 сентября 2022, 06:20
614
0
Украина уничтожила Армению, шедевр Месси, уход Федерера, Роналду разбил нос
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Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 24 сентября.

1. Моральный подъем. Украина в Ереване разгромила Армению
Коллектив Александра Петракова отвел душу перед решающим матчем

2. Александр ПЕТРАКОВ: «Армения попала под каток сборной Украины»
Тренер оценил крупную победу в матче Лиги наций

3А. Роналду разбили нос. Испания проиграла Швейцарии, Португалия взяла 3 очка
Победитель группы будет определен в поединке между Португалией и Испанией

3Б. Шотландия вырвала победу у Ирландии. Теперь Украине нужна только победа
Победу хозяевам поля принес точный удар Райана Кристи с пенальти на 81-й мин

3B. Итоги дня Лиги наций. Как выглядят турнирные таблицы после 5-го тура
Вечером 24 сентября состоялись очередные матчи Лиги наций

4. Шахтер проиграл спарринг Радомяку. Марьян Швед получил травму
Поединок состоялся в Варшаве во время паузы в национальных чемпионатах

5. ВИДЕО. Воронин принял участие в матче легенд Ливерпуля и Ман Юнайтед
Товарищеский поединок носил статус благотворительного

6. ВИДЕО. Шедевр Месси! Аргентина переиграла Гондурас в товарищеском матче
Следующий спарринг у Аргентины запланирован против Ямайки на 28 сентября

7. Исключительное предложение. Виборг объяснил продажу Лонвейка в Динамо
Датский клуб получил хорошие деньги за своего игрока

8. Легендарная чешская биатлонистка пропала в Альпах
Ее нашли спасатели

9А. Джойс нокаутировал Паркера в 11-м раунде и стал временным чемпионом WBO
Британский боксер теперь претендует на пояс WBO, которым владеет Усик

9Б. Стивенсон убедительно выиграл бой, но потерял пояса. Как так получилось?
Шакур поднимется в легкий дивизион и может встретиться с Василием Ломаченко

10. Проводы легенды. Надаль не помог Федереру выиграть прощальный матч
Роджер сыграл свою последнюю игру в профессиональной карьере

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Источник Sport.ua
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