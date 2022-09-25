Украина уничтожила Армению, шедевр Месси, уход Федерера, Роналду разбил нос
Главные новости за 24 сентября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 24 сентября.
1. Моральный подъем. Украина в Ереване разгромила Армению
Коллектив Александра Петракова отвел душу перед решающим матчем
2. Александр ПЕТРАКОВ: «Армения попала под каток сборной Украины»
Тренер оценил крупную победу в матче Лиги наций
3А. Роналду разбили нос. Испания проиграла Швейцарии, Португалия взяла 3 очка
Победитель группы будет определен в поединке между Португалией и Испанией
3Б. Шотландия вырвала победу у Ирландии. Теперь Украине нужна только победа
Победу хозяевам поля принес точный удар Райана Кристи с пенальти на 81-й мин
3B. Итоги дня Лиги наций. Как выглядят турнирные таблицы после 5-го тура
Вечером 24 сентября состоялись очередные матчи Лиги наций
4. Шахтер проиграл спарринг Радомяку. Марьян Швед получил травму
Поединок состоялся в Варшаве во время паузы в национальных чемпионатах
5. ВИДЕО. Воронин принял участие в матче легенд Ливерпуля и Ман Юнайтед
Товарищеский поединок носил статус благотворительного
6. ВИДЕО. Шедевр Месси! Аргентина переиграла Гондурас в товарищеском матче
Следующий спарринг у Аргентины запланирован против Ямайки на 28 сентября
7. Исключительное предложение. Виборг объяснил продажу Лонвейка в Динамо
Датский клуб получил хорошие деньги за своего игрока
8. Легендарная чешская биатлонистка пропала в Альпах
Ее нашли спасатели
9А. Джойс нокаутировал Паркера в 11-м раунде и стал временным чемпионом WBO
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