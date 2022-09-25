Украина уничтожила Армению, шедевр Месси, уход Федерера, Роналду разбил нос

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за субботу, 24 сентября.

1. Моральный подъем. Украина в Ереване разгромила Армению

Коллектив Александра Петракова отвел душу перед решающим матчем

2. Александр ПЕТРАКОВ: «Армения попала под каток сборной Украины»

Тренер оценил крупную победу в матче Лиги наций

3А. Роналду разбили нос. Испания проиграла Швейцарии, Португалия взяла 3 очка

Победитель группы будет определен в поединке между Португалией и Испанией

3Б. Шотландия вырвала победу у Ирландии. Теперь Украине нужна только победа

Победу хозяевам поля принес точный удар Райана Кристи с пенальти на 81-й мин

3B. Итоги дня Лиги наций. Как выглядят турнирные таблицы после 5-го тура

Вечером 24 сентября состоялись очередные матчи Лиги наций

4. Шахтер проиграл спарринг Радомяку. Марьян Швед получил травму

Поединок состоялся в Варшаве во время паузы в национальных чемпионатах

5. ВИДЕО. Воронин принял участие в матче легенд Ливерпуля и Ман Юнайтед

Товарищеский поединок носил статус благотворительного

6. ВИДЕО. Шедевр Месси! Аргентина переиграла Гондурас в товарищеском матче

Следующий спарринг у Аргентины запланирован против Ямайки на 28 сентября

7. Исключительное предложение. Виборг объяснил продажу Лонвейка в Динамо

Датский клуб получил хорошие деньги за своего игрока

8. Легендарная чешская биатлонистка пропала в Альпах

Ее нашли спасатели

9А. Джойс нокаутировал Паркера в 11-м раунде и стал временным чемпионом WBO

Британский боксер теперь претендует на пояс WBO, которым владеет Усик

9Б. Стивенсон убедительно выиграл бой, но потерял пояса. Как так получилось?

Шакур поднимется в легкий дивизион и может встретиться с Василием Ломаченко

10. Проводы легенды. Надаль не помог Федереру выиграть прощальный матч

Роджер сыграл свою последнюю игру в профессиональной карьере