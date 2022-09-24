24 сентября сборная Аргентины обыграла Гондурас в товарищеском матче со счетом 3:0. Встреча состоялась в американском городе Майами. Бело-голубые ведут подготовку к чемпионату мира 2022 в Катаре.

У аргентинцев дублем отметился Лионель Месси. В конце первого тайма он реализовал пенальти, а на 69-й минуте забил очень красивый гол ударом-черпачком над голкипером. Еще один мяч провел Лаутаро Мартинес (16 мин).

Следующий товарищеский матч у Аргентины запланирован против Ямайки на 28 сентября. Эта пара команд воспета в известной песне, посвященной встрече команд на ЧМ-1998, которая завершилась со счетом 5:0.

Товарищеский матч

Майами (США), 24 сентября

Аргентина – Гондурас – 3:0

Голы: Лаутаро Мартинес, 16, Месси, 45+2 (пен), 69.

ВИДЕО. Шедевр Месси! Аргентина переиграла Гондурас в товарищеском матче