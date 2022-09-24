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Украина. Премьер лига
24 сентября 2022, 10:25 | Обновлено 24 сентября 2022, 10:26
1476
0

Исключительное предложение. Виборг объяснил продажу Лонвейка в Динамо

Датский клуб получил хорошие деньги за своего игрока

24 сентября 2022, 10:25 | Обновлено 24 сентября 2022, 10:26
1476
0
Исключительное предложение. Виборг объяснил продажу Лонвейка в Динамо
ФК Динамо. Джастин Лонвейк

Спортивный директор датского «Виборга» Йеспер Фредберг, рассказал, как состоялся трансфер хавбека команды Джастина Лонвейка в киевское «Динамо».

«Когда мы подписали Джастина из «Утрехта», он был непроверенным игроком без большого количества матчей на взрослом уровне, но мы увидели большой потенциал, и мы планировали, чтобы он развивал это и развивался вместе с нами. Мы думаем, что нам это удалось, и Джастин был на хорошем уровне не только в «Виборге», но и во всей Суперлиге. Нам, конечно, жаль терять действительно талантливого игрока, но в то же время мы гордимся тем, что развиваем футболистов, на которых смотрят большие клубы».

«Мы не планировали продавать кого-либо после того, как трансферное окно в Дании закрылось, но у нас всегда был искренний диалог с Джастином о том, что его нужно продать, когда появится хорошая возможность как для него, так и для «Виборга». В данном случае Джастин увидел хорошую возможность, которой он очень хотел воспользоваться. В то же время мы сами думаем, что в финансовом отношении мы получили исключительное предложение, и поэтому мы решили продать Джастина немедленно. Мы знали, что в какой-то момент произойдет его продажа, и поэтому мы пытались подготовить для него замену. Джастин оставил фантастический след в «Виборге», и мы желаем ему всего наилучшего в будущем», - сказал Фредберг.

Официально «Динамо» и «Виборг» предпочли не раскрывать сумму трансфера Лонвейка, а по данным Transfermarkt она составила 1 миллион евро.

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Источник ФК Виборг
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