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Лига наций
Шотландия
24.09.2022, FT 2 : 1
Ирландия
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Лига наций
24 сентября 2022, 23:40 | Обновлено 24 сентября 2022, 23:55
2650
3

Шотландия вырвала победу у Ирландии. Теперь Украине нужна только победа

Победу хозяевам поля принес точный удар Райана Кристи с пенальти на 81-й мин

24 сентября 2022, 23:40 | Обновлено 24 сентября 2022, 23:55
2650
3
Шотландия вырвала победу у Ирландии. Теперь Украине нужна только победа
Getty Images/Global Images Ukraine. Райан Кристи

В матче 5-го тура Лиги наций Шотландия вырвала победу у Ирландии (2:1).

Победу хозяевам поля принес точный удар Райана Кристи с пенальти на 81-й минуте.

Шотландия вернула себе лидерство в группе (12 очков), у Украины – 10 баллов. В борьбе за выживание в 6-м туре сойдутся Ирландия (4 очка) и Армения (3).

Теперь, чтобы выиграть группу, Украине нужна только победа в последнем туре над Шотландией. Матч состоится 27 сентября в польском Кракове.

Лига наций. Группа B1

5-й тур. 24 сентября

Шотландия – Ирландия – 2:1

Голы: Хендри, 50, Кристи, 81 (пен) – Иган, 18.

Турнирная таблица группы

ГОЛ! 0:1. Иган, 18 мин.

ГОЛ! 1:1. Хендри, 50 мин.

ГОЛ! 2:1. Кристи, 81 мин (пен)

События матча

82’
ГОЛ ! С пенальти забил Райан Кристи (Шотландия).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Джек Хендри (Шотландия).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Джон Иган (Ирландия).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 3
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Veter
Теперь скоттов устраивает ничья, как это было бы нам в случае победы рыжих.
Но шара левых помощей исчерпалась.)
Зато не так будет обидно после ничейки, как если бы у нас стало одинаково очков, но мы пролетели бы по личным встречам.
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+2
Soyer
выиграли в важном матче,отбор ЧМ,выиграем и тут
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0
u6464u
самоотдача в шотландців шалена , темп гри був не нижче чим з нашою збірною, невже їх хватить і на третю таку інтенсивну гру, основа в них дуже не погана, тяжко нашим буде .
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0
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