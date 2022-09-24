Шотландия вырвала победу у Ирландии. Теперь Украине нужна только победа
Победу хозяевам поля принес точный удар Райана Кристи с пенальти на 81-й мин
В матче 5-го тура Лиги наций Шотландия вырвала победу у Ирландии (2:1).
Победу хозяевам поля принес точный удар Райана Кристи с пенальти на 81-й минуте.
Шотландия вернула себе лидерство в группе (12 очков), у Украины – 10 баллов. В борьбе за выживание в 6-м туре сойдутся Ирландия (4 очка) и Армения (3).
Теперь, чтобы выиграть группу, Украине нужна только победа в последнем туре над Шотландией. Матч состоится 27 сентября в польском Кракове.
Лига наций. Группа B1
5-й тур. 24 сентября
Шотландия – Ирландия – 2:1
Голы: Хендри, 50, Кристи, 81 (пен) – Иган, 18.
Турнирная таблица группы
ГОЛ! 0:1. Иган, 18 мин.
ГОЛ! 1:1. Хендри, 50 мин.
ГОЛ! 2:1. Кристи, 81 мин (пен)
События матча
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