Шотландия – Ирландия – 2:1. Хозяева вырвали победу. Видео голов и обзор

Вчера, 24 сентября, состоялся матч 5-го тура Лиги наций между сборными Шотландии и Ирландии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Решающий мяч был забит на 82-й минуте.

Лига Наций. 5-й тур

Группа В

Шотландия – Ирландия – 2:1

Голы: Хендри, 49, Кристи, 82 (пен.) – Эган (18)

Смотрите видео голов и обзор матча:

ГОЛ! 0:1 Эган, 18 мин.

ГОЛ! 1:1 Хендри, 49 мин.

ГОЛ! 2:1 Кристи, 82 (пен.)