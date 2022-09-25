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  4. Шотландия – Ирландия – 2:1. Хозяева вырвали победу. Видео голов и обзор
Лига наций
25 сентября 2022, 02:35 |
30
0

Шотландия – Ирландия – 2:1. Хозяева вырвали победу. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций

25 сентября 2022, 02:35 |
30
0
Шотландия – Ирландия – 2:1. Хозяева вырвали победу. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вчера, 24 сентября, состоялся матч 5-го тура Лиги наций между сборными Шотландии и Ирландии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Решающий мяч был забит на 82-й минуте.

Лига Наций. 5-й тур

Группа В

Шотландия – Ирландия – 2:1

Голы: Хендри, 49, Кристи, 82 (пен.) – Эган (18)

Смотрите видео голов и обзор матча:

ГОЛ! 0:1 Эган, 18 мин.

ГОЛ! 1:1 Хендри, 49 мин.

ГОЛ! 2:1 Кристи, 82 (пен.)

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Источник Sport.ua
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