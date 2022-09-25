Лига наций25 сентября 2022, 02:35 |
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Шотландия – Ирландия – 2:1. Хозяева вырвали победу. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций
25 сентября 2022, 02:35 |
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Вчера, 24 сентября, состоялся матч 5-го тура Лиги наций между сборными Шотландии и Ирландии. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля. Решающий мяч был забит на 82-й минуте.
Лига Наций. 5-й тур
Группа В
Шотландия – Ирландия – 2:1
Голы: Хендри, 49, Кристи, 82 (пен.) – Эган (18)
Смотрите видео голов и обзор матча:
ГОЛ! 0:1 Эган, 18 мин.
ГОЛ! 1:1 Хендри, 49 мин.
ГОЛ! 2:1 Кристи, 82 (пен.)
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