Лига наций25 сентября 2022, 00:55 | Обновлено 25 сентября 2022, 01:06
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Итоги дня Лиги наций. Как выглядят турнирные таблицы после 5-го тура
Вечером 24 сентября состоялись очередные матчи Лиги наций.
25 сентября 2022, 00:55 | Обновлено 25 сентября 2022, 01:06
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Вечером 24 сентября состоялись очередные матчи Лиги наций 2022/23.
Ниже приведены результаты поединков игрового дня
Лига наций А, 5-й тур, 24 сентября
- 21:45 Испания – Швейцария – 1:2
- 21:45 Чехия – Португалия – 0:4
Лига наций B
- 16:00 Армения – Украина – 0:5
- 19:00 Словения – Норвегия – 2:1
- 21:45 Шотландия – Ирландия – 2:1
- 21:45 Израиль – Албания – 2:1
- 21:45 Сербия – Швеция – 4:1
Лига наций C
- 19:00 Северная Ирландия – Косово – 2:1
- 21:45 Кипр – Греция – 1:0
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