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Лига наций
25 сентября 2022, 00:55 | Обновлено 25 сентября 2022, 01:06
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0

Итоги дня Лиги наций. Как выглядят турнирные таблицы после 5-го тура

Вечером 24 сентября состоялись очередные матчи Лиги наций.

25 сентября 2022, 00:55 | Обновлено 25 сентября 2022, 01:06
140
0
Итоги дня Лиги наций. Как выглядят турнирные таблицы после 5-го тура
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Вечером 24 сентября состоялись очередные матчи Лиги наций 2022/23.

Ниже приведены результаты поединков игрового дня

Лига наций А, 5-й тур, 24 сентября

  • 21:45 Испания – Швейцария – 1:2
  • 21:45 Чехия – Португалия – 0:4

Лига наций B

  • 16:00 Армения – Украина – 0:5
  • 19:00 Словения – Норвегия – 2:1
  • 21:45 Шотландия – Ирландия – 2:1
  • 21:45 Израиль – Албания – 2:1
  • 21:45 Сербия – Швеция – 4:1

Лига наций C

  • 19:00 Северная Ирландия – Косово – 2:1
  • 21:45 Кипр – Греция – 1:0

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Источник Sport.ua
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