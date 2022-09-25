Израиль – Албания – 2:1. Израильтяне вышли в Лигу А. Видео голов и обзор

Вчера, 24 августа, состоялся матч 5-го тура Лиги наций между сборными Израиля и Албании. Игра завершилась победой израильтян, что позволило им выйти в Лигу А.

Лига наций. 24 сентября

Лига В

Израиль – Албания – 2:1

Голы: Вайсман, 46, Барибо, 90+2 – Узуни, 88

Смотрите видеообзор матча: