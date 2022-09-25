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Лига наций
Израиль
24.09.2022, FT 2 : 1
Албания
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Лига наций
25 сентября 2022, 04:25 |
34
0

Израиль – Албания – 2:1. Израильтяне вышли в Лигу А. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций

25 сентября 2022, 04:25 |
34
0
Израиль – Албания – 2:1. Израильтяне вышли в Лигу А. Видео голов и обзор
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Вчера, 24 августа, состоялся матч 5-го тура Лиги наций между сборными Израиля и Албании. Игра завершилась победой израильтян, что позволило им выйти в Лигу А.

Лига наций. 24 сентября

Лига В

Израиль – Албания – 2:1

Голы: Вайсман, 46, Барибо, 90+2 – Узуни, 88

Смотрите видеообзор матча:

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Тай Барибо (Израиль).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Мюрто Узуни (Албания).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Шон-Залман Вайссман (Израиль).
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Источник Sport.ua
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