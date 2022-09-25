Лига наций25 сентября 2022, 04:25 |
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Израиль – Албания – 2:1. Израильтяне вышли в Лигу А. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций
25 сентября 2022, 04:25 |
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Вчера, 24 августа, состоялся матч 5-го тура Лиги наций между сборными Израиля и Албании. Игра завершилась победой израильтян, что позволило им выйти в Лигу А.
Лига наций. 24 сентября
Лига В
Израиль – Албания – 2:1
Голы: Вайсман, 46, Барибо, 90+2 – Узуни, 88
Смотрите видеообзор матча:
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Тай Барибо (Израиль).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Мюрто Узуни (Албания).
46’
ГОЛ ! Мяч забил Шон-Залман Вайссман (Израиль).
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