Англия24 сентября 2022, 22:51 | Обновлено 24 сентября 2022, 23:05
1320
7
ВИДЕО. Воронин принял участие в матче легенд Ливерпуля и Ман Юнайтед
Товарищеский поединок носил статус благотворительного
24 сентября 2022, 22:51 | Обновлено 24 сентября 2022, 23:05
1320
7
Экс-футболист сборной Украины Андрей Воронин принял участие в благотворительном матче.
Украинец играл за команду легенд «Ливерпуля» в товарищеском поединке против легенд «Ман Юнайтед» (2:1).
Товарищеский матч легенд
24 сентября, Ливерпуль, «Энфилд»
Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 2:1
Голы: Гонсалес, 47, Синама-Понголь, 82 – Бербатов, 7.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 24 сентября 2022, 22:10 0
Смотрите видеообзор матча 5-го тура Лиги наций
Футбол | 24 сентября 2022, 20:25 13
Хавбек получил дисквалификацию на один матч из-за перебора желтых карточек
Футбол | 24.09.2022, 05:40
Биатлон | 24.09.2022, 09:20
Бокс | 24.09.2022, 07:40
Комментарии 7
Популярные
Новые
Старые
Воронін - легенда "Ліверпуля"? Я під столом ...
Показать Скрыть 4 ответа
Хєр з ним, а де прапор України, мля????
Легенда - це той про якого нічого не пам'ятають!
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.09.2022, 18:23 27
23.09.2022, 20:13 3
22.09.2022, 20:21 7
23.09.2022, 10:57
23.09.2022, 20:52 18
22.09.2022, 19:50 7
23.09.2022, 19:27
24.09.2022, 02:25