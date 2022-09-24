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Англия
24 сентября 2022, 22:51 | Обновлено 24 сентября 2022, 23:05
1320
7

ВИДЕО. Воронин принял участие в матче легенд Ливерпуля и Ман Юнайтед

Товарищеский поединок носил статус благотворительного

24 сентября 2022, 22:51 | Обновлено 24 сентября 2022, 23:05
1320
7
ВИДЕО. Воронин принял участие в матче легенд Ливерпуля и Ман Юнайтед
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Воронин

Экс-футболист сборной Украины Андрей Воронин принял участие в благотворительном матче.

Украинец играл за команду легенд «Ливерпуля» в товарищеском поединке против легенд «Ман Юнайтед» (2:1).

Товарищеский матч легенд

24 сентября, Ливерпуль, «Энфилд»

Ливерпуль – Манчестер Юнайтед – 2:1

Голы: Гонсалес, 47, Синама-Понголь, 82 – Бербатов, 7.

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Ливерпуль - Манчестер Юнайтед благотворительные матчи Ливерпуль Манчестер Юнайтед Андрей Воронин Флоран Синама-Понголь Димитар Бербатов
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Источник Sport.ua
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Serhii P.
Воронін - легенда "Ліверпуля"? Я під столом ...
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+2
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Andy Chak
Хєр з ним, а де прапор України, мля????
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0
zzg77
Легенда - це той про якого нічого не пам'ятають!
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0
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